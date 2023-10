Real Madrid rockeó frente a Barcelona en El Clásico: ¡Heeey Jude!

Jude Bellingham, goleador de Real Madrid. Anotó los dos goles de la victoria del merengue en su primer clásico frente a Barcelona. Foto: Real Madrid

Real Madrid se llevó la victoria a casa por 2-1 en un clásico muy musical frente a Barcelona. Los azulgranas, con Mick Jagger y Ronnie Wood de The Rolling Stones en la tribuna, no pudo sostener la ventaja parcial y el merengue, al ritmo de The Beatles, remontó con un doblete del inglés Jude Bellingham, la nueva joya del Madrid.

El Barça abrió el marcador con un tempranero gol de Ilkay Gundogan (7), pero Bellingham igualó con un disparo lejano (68) e hizo el 2-1 en el descuento (90+2), manteniendo así al Real Madrid en la cabeza de la clasificación.

Los merengues recuperaron el liderato liguero, empatados a puntos con el Girona, mientras el Barcelona se queda en la tercera posición, a cuatro puntos ahora del Real Madrid.

¡Doblete agónico de Jude Bellingham y 2-1 de Real Madrid de visitante ante Barcelona! ¡LOCURA TOTAL EN EL CLÁSICO!



📺 #ElClásico, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/uxVDKXp2vl — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2023

En un partido que empezó a ritmo de los Rolling Stones, con Mick Jagger y Ronnie Wood en el estadio de Montjuic, el Barcelona impuso su dominio del balón ante un Real Madrid, que apenas pudo hacer daño en el primer tiempo, pero despertó en el segundo.

El Barça se adelantó pronto cuando Gundogan hizo una pared con Ferran Torres y tras dos rebotes en defensas merengues, se quedó con el balón solo ante Kepa para hacer el 1-0 (7).

Primer gol de Ilkay Gundogan en Barcelona 🟦🟥. Sí, justo en el Clásico ¿Sus últimos gritos en un club? También en un derbi: doblete en Manchester City-Manchester United el 3/6. Así firmó el 1-0 vs. Real Madrid.pic.twitter.com/ExapSABOT8 — VarskySports (@VarskySports) October 28, 2023

El tanto ponía por delante a los locales y desataba cierta ansiedad en el Real Madrid, que en los primeros 45 minutos apenas inquietó la portería contraria.

Bellingham, muy vigilado, apenas conseguía hacer su juego, ante la intensa oposición de Gavi, que se convirtió en la sombra del inglés.

El Real Madrid se activó tras el descanso presionando más arriba la salida del Barcelona, que empezó a tener más problemas para circular el balón.

El equipo merengue llegaba con más facilidad a los dominios de Ter Stegen hasta que apareció Bellingham para rescatar a su equipo.

El inglés soltó un fortísimo disparo desde la frontal para marcar por la escuadra izquierda de Ter Stegen (68).

Gol de Bellingham. Gol del Real Madrid en el minuto .



FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid#BarçaMadrid #ElClasico 🔵🔴⚽️pic.twitter.com/cxR1hbwnlj — Mundo Barça (@mundobarca_on) October 28, 2023

Bellingham volvería a ver puerta en el descuento para rematar en boca de gol y hacer el 2-1 definitivo (90+2). El inglés hizo recordar a la afición merengue el clásico ‘Hey Jude’ de The Beatles.

El centrocampista inglés sigue siendo el sostén de su equipo y continúa aumentando su cuenta para afianzarse como el máximo goleador del campeonato español con diez dianas.

El empate impulsó al Real Madrid que empujaba más al Barcelona, al que dieron oxígeno las entradas de Raphinha y Lamine Yamal por Joao Felix, y Joao Cancelo (76) cuando más sufría el club azulgrana.

El joven Yamal, a sus 16 años, se convirtió con sus minutos en el jugador más joven en disputar un Clásico, rompiendo un récord que databa de 1941.

Los últimos diez minutos de partido fueron un intercambio de golpes con el partido completamente alocado, que el gol de Belligham acabó decantando del lado merengue.

🎶 ¡The Beatles siempre ha sido mi grupo favorito! pic.twitter.com/GEAts3UECj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2023

