Real Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver el clásico español de LaLiga

El fútbol vuelve a detenerse este domingo. El Estadio Santiago Bernabéu será escenario del primer Clásico de la temporada 2025-26, un duelo que vuelve a poner frente a frente a los dos gigantes del fútbol español: Real Madrid y Barcelona. Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos en la tabla, el encuentro llega cargado de contexto, revancha y grandes historias.

Será un día especial para Xabi Alonso, quien vivirá su primer Clásico como entrenador del Madrid. El exmediocampista, figura histórica del club, afronta este desafío acompañado de una plantilla reforzada y con su principal estrella, Kylian Mbappé, en un momento excepcional: ha marcado en diez de los once partidos disputados. Su equipo lidera LaLiga con ocho victorias en nueve fechas, aunque todavía busca consolidar su rendimiento en los grandes escenarios, donde ha mostrado altibajos recientes.

El Barcelona, por su parte, aterriza en Madrid con la etiqueta de campeón defensor. Hansi Flick, en su segunda temporada al mando, intentará repetir el dominio absoluto del curso pasado, cuando su equipo ganó los cuatro Clásicos disputados, con un impresionante saldo de 16 goles a favor y solo siete en contra. Aquella superioridad le permitió al conjunto catalán conquistar la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa, y ahora sueña con alcanzar por segunda vez en su historia una racha de cinco victorias consecutivas ante el eterno rival, algo que solo logró en la era Guardiola.

Sin embargo, el presente azulgrana no es tan estable como su recuerdo reciente. Flick ha admitido que el equipo todavía no alcanza su mejor versión, condicionado por lesiones y altibajos en el juego. Raphinha, Gavi, Dani Olmo, Lewandowski y Ter Stegen son bajas confirmadas, mientras que la vuelta de Lamine Yamal y Fermín López, autor de un hat-trick ante Olympiacos, representa un alivio importante. Pese a las dificultades, el Barça llega con confianza renovada tras una contundente victoria en Europa y con Marcus Rashford adaptado cada vez mejor al sistema ofensivo.

El Real Madrid tampoco escapa a los problemas físicos. Alonso espera recuperar a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold para resolver la improvisación en el lateral derecho, mientras que en defensa central Dean Huijsen apunta a acompañar a Éder Militão ante las ausencias prolongadas de Rüdiger y Alaba. En el mediocampo, Dani Ceballos sigue en duda, pero Arda Güler se ha convertido en una pieza creativa clave, con cinco asistencias a Mbappé en lo que va de temporada.

Más allá de los nombres, el duelo tiene un trasfondo histórico que lo engrandece. Será la edición número 262 de El Clásico, con una estadística cada vez más equilibrada: el Barcelona podría igualar el registro histórico de victorias del Madrid si consigue imponerse en el Bernabéu. Los últimos 20 años han reducido la distancia entre ambos, desde el dominio merengue del siglo pasado hasta el repunte culé iniciado en la era Guardiola.

Hora y dónde ver el clásico de España: Real Madrid vs. Barcelona

Fecha: 26 de octubre de 2025

Hora: 10:15 a.m. hora en Colombia

Estadio: Santiago Bernabeu

Transmisión: ESPN y Disney+

