Real Madrid vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver la final de la Champions League

Los aficionados al fútbol asisten al Festival de Campeones en Potters Fields Park en Londres, Gran Bretaña, el 30 de mayo de 2024. El Borussia Dortmund juega contra el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de la UEFA en Wembley, Londres, el 1 de junio de 2024. Foto: EFE - ANDY RAIN

Real Madrid tratará de conseguir este sábado en el estadio de Wembley su decimoquinto título de la Champions League, mientras que su rival, Borussia Dortmund, persigue su segunda corona.

El club más laureado del continente puede ampliar su dominio en la máxima competición y sumar su sexto título en esta década, por cuanto ganó el torneo en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022. De vencer, ampliaría a ocho su ventaja sobre su primer perseguidor, Milan.

Real Madrid logró sus primeros títulos los años 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 y 2002. Al margen también disputó y perdió las finales de 1962, 1964 y 1981. España es el país que atesora más triunfos con diecinueve, los catorce del Real Madrid y cinco del Barcelona, por los quince de Inglaterra gracias al Liverpool (6), Manchester United (3), Nottingham (2), Chelsea (2), Aston Villa (1) y Manchester City (1), al que eliminó precisamente el Real Madrid en la presente edición.

Borussia Dortmund jugará su tercera final. Ganó en 1997 al imponerse al Juventus por 3-1 en el Olímpico de Múnich y perdió, también en Wembley, por 2-1 ante el Bayern Múnich en 2013.

El Dortmund no era favorito en la fase de grupos en la que, teniendo como rivales el PSG, al Milán y al Newcastle, su clasificación no podía darse por descontada. En cuartos no era favorito ante el Atlético y mucho menos en semifinales ante el PSG. Pero superó todos los trámites. Ahora quiere darle el golpe al Madrid, el gran favorito de la final.

Del equipo que jugó la final de 2013 contra Bayern Múnich quedan Mats Hummels y Marco Reus. Desde aquella temporada el Dortmund tuvo que soportar una fase hegemónica del Bayern que ganó 11 veces consecutivas la Bundesliga, serie que acaba de romper el Bayer Leverkusen.

Durante los 11 años que han pasado, el equipo ha logrado mantenerse en la parte alta de la clasificación de la Bundesliga a donde lo había devuelto Jürgen Klopp, que llegó en 2008, tras años críticos.

Se ha clasificado siempre a las competiciones europeas y solo en una ocasión tuvo que conformarse con la Europa League y no con la Champions League. En ese sentido, puede decirse que han logrado mantener parte de su legado. Pero los éxitos de la era Klopp siguen pesando como una sombra.

Los entrenadores que han llegado después de Klopp no han tenido la ventaja que tuvo él de trabajar sin presiones conscientes de que se trataba de superar una crisis y devolverle al Dortmund su perdida grandeza.

Terzic parece ser el que ha contado con mayor crédito y su perfil tiene mucho que ver con lo que representa el Dortmund. Ahora está ante otra final que muchos consideran como una misión imposible, pero todo puede pasar.

¿A qué hora será la gran final de la Champions League?

El camino a la final ha sido exigente para ambos equipos, pero solo uno podrá alzar el trofeo más codiciado del fútbol europeo. Real Madrid busca consolidar su dominio, mientras que Borussia Dortmund busca dar el golpe y escribir su nombre por segunda vez en la historia de la Champions League.

La final promete ser un encuentro vibrante, lleno de tensión y espectáculo, donde el talento, la estrategia y la pasión por el fútbol serán los protagonistas.

Hora: Sábado 1 de junio a las 2:00 p.m.

TV: ESPN y Star +

