Regresa el fútbol europeo

La Liga de Portugal y la ahora atractiva Liga de Francia con la llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain fueron las primeras en iniciar su calendario la semana pasada. Hoy, con los partidos entre Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich (Bundesliga); Brentford vs. Arsenal (Premier League) y Valencia vs. Getafe (La Liga) comienzan los torneos locales más importantes del fútbol europeo a falta de la Serie A, el campeonato de Italia, que empezará el fin de semana del 21 de agosto.

Bayern y su hegemonía