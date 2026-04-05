Renato, lapidario con los colombianos: “Intento corregirlos, pero cometen muchos errores”

Renato Gaúcho se refirió a la adaptación de Marino Hinestroza. Foto: Vasco da Gama

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Las declaraciones de Renato Gaúcho encendieron la polémica en Colombia. El técnico del Vasco da Gama respondió a una pregunta puntual sobre la adaptación de Marino Hinestroza, pero su respuesta se extendió a una crítica general sobre los futbolistas colombianos en su plantel.

“Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo, no puedo corregirlos de la noche a la mañana”, afirmó el entrenador, en una de las frases que más repercusión ha tenido.

Renato planteó el tema como un proceso complejo de adaptación: “También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Grêmio o en otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño”.

El técnico profundizó en las diferencias entre estilos: “Necesitan mucho tiempo para adaptarse. El fútbol brasileño y el colombiano son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Eso lleva tiempo”.

Y agregó una de las críticas más discutidas: “Muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia y Ecuador, y en Brasil tienen estos problemas”.

Además, explicó que el calendario complica cualquier proceso de ajuste: “Es difícil jugar cada tres días y corregir todo sobre los jugadores. Desafortunadamente, mientras tanto, seguirán cometiendo estos errores, por mucho que los corrijamos”.

Las palabras toman mayor dimensión al revisar el presente de los colombianos en el equipo. Carlos Cuesta ha disputado apenas siete partidos esta temporada, con 566 minutos, un gol y una asistencia. Carlos Andrés Gómez suma 18 encuentros, 1.493 minutos, un gol y dos asistencias. Johan Rojas registra 15 partidos, 716 minutos y tres asistencias, mientras que el propio Hinestroza acumula 10 apariciones y 247 minutos.

En ese contexto, lo que comenzó como una explicación sobre el presente de Hinestroza terminó abriendo un debate más amplio sobre la adaptación del futbolista colombiano en el fútbol brasileño, en medio de cuestionamientos por el tono generalizador del entrenador.

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