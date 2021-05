El exarquero habló sobre el título continental de Atlético Nacional de 1989, una noche que, según dijo, la había soñado.

“A donde yo me movía, iba el balón. Tenía una gran concentración”, manifestó René Higuita en una entrevista publicada por el canal oficial de YouTube de Atlético Nacional, en referencia a la serie de penaltis que definió el título de la Copa Libertadores 1989 a favor del club paisa.

(Mauricio Parodi: “Los grandes beneficiados con la Ley del Entrenador serán los deportistas”)

“Esa noche estaba derecho. Creo que esa noche alguna vez la había soñado. Había soñado estar en una final: no sabía con quién. Y esa era la noche, porque recuerdo que tapo el primer penalti, me toca cobrar el quinto y, si lo hubiera botado, no estaríamos contando la historia. O sea, no nos tocó fácil”, agregó el exarquero.

Higuita, exportero de la selección de Colombia, concluyó: “Por no ser tan fácil, a veces a uno le da verraquera o putería que digan que este título se compró, porque no estuvieron allá. No tuvieron que tapar ni cobrar ni sintieron lo que nosotros sentimos. Creo que es envidia”.

El 31 de mayo de 1989, hace poco más de 30 años, Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores al vencer en la final a Olimpia de Paraguay, tras una extensa tanda de penaltis.