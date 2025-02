Resultados Champions League: así quedaron todos los partidos de ida en el playoff

Harry Kane, el goleador de Bayern Múnich. Foto: EFE - ROBER PERRY

Este miércoles se completó la segunda jornada de la ronda de playoffs en la Champions League, dejando definidos los resultados de los ocho partidos de ida en las series que decidirán los últimos clasificados a la fase final del torneo.

Estos equipos se unirán a Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa en la lucha por el título. Lo más destacado de la jornada fue la sorpresiva derrota del AC Milan, que no pudo contra el Feyenoord en Países Bajos, complicando sus aspiraciones de avanzar.

El conjunto italiano cayó 1-0 con un tempranero gol de Paixao al minuto 3, lo que le da ventaja al Feyenoord de cara a la vuelta. Caso distinto fue el del Bayern Múnich, que sufrió en Glasgow, pero logró imponerse 2-1 al Celtic con tantos de Michael Olise y Harry Kane.

Otro visitante que salió victorioso fue Benfica, que venció 1-0 a Mónaco con un gol de Vangelis Pavlidis. En el primer partido del día, el Atalanta de Juan Guillermo Cuadrado perdió 2-1 ante Brujas tras un insólito penalti cobrado en el último minuto a favor de los belgas.

Más resultados de la Champions: ¿cuándo se juega la vuelta?

El martes dejó emociones fuertes, especialmente con la remontada de Real Madrid, que perdía contra Manchester City en el Etihad, pero logró dar vuelta al marcador 3-2 con anotaciones de Kylian Mbappé, Brahim Díaz y Jude Bellingham, mientras que Erling Haaland firmó un doblete para los locales.

En otro duelo, PSG no tuvo problemas para golear 3-0 al Brest como visitante, el mismo resultado que sacó Borussia Dortmund ante Sporting de Lisboa. Finalmente, Juventus hizo respetar su casa al imponerse 2-1 al PSV en Turín.

UEFA Champions League Results, Tables & Statistics 2024-25 after Play-Off First Leg matches #UCL https://t.co/giSvTklNqC pic.twitter.com/MnptHwEBh8 — Soccer Facts (@Soccer_Stats) February 12, 2025

Los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana con el orden invertido. El martes, 18 de febrero, se jugarán AC Milan vs. Feyenoord, Bayern Múnich vs. Celtic, Benfica vs. Mónaco y Atalanta vs. Brujas. Luego, el miércoles 19 de febrero, será el turno de Real Madrid vs. Manchester City, PSG vs. Brest, Borussia Dortmund vs. Sporting de Lisboa y PSV vs. Juventus. Con varios duelos abiertos y algunos favoritos en peligro, la emoción en la Champions League está garantizada.

