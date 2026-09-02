Richard Ríos cambia Benfica por Arabia Saudita: nuevo refuerzo del Al-Ittihad

Richard Ríos posa con la camiseta del Al-Ittihad de Arabia Saudita. Foto: Al Ittihad

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Richard Ríos fue oficializado este miércoles como nuevo jugador del Al-Ittihad de Arabia Saudita. El mediocampista colombiano, de 26 años, llega procedente del Benfica en condición de préstamo por una temporada sin opción de compra, hasta el final de la campaña 2026-27. De esta manera, el antioqueño continuará su carrera en el fútbol de Medio Oriente.

Será el sexto equipo profesional en la carrera de Ríos, después de sus pasos por Flamengo, Mazatlán, Guaraní, Palmeiras y Benfica, al que llegó en julio de 2025, después de una destacada actuación en el Mundial de Clubes. Para hacerse con sus servicios, el conjunto portugués pagó en su momento 27 millones de euros.

Durante su primera temporada en Lisboa, Ríos consiguió hacerse un lugar importante en la plantilla y recibió la confianza de José Mourinho, quien asumió como entrenador del Benfica en septiembre de 2025. El colombiano terminó aquella campaña con 45 partidos oficiales, ocho goles y seis asistencias, antes de sumar otros seis encuentros en el inicio de la actual temporada.

Su corta estancia en Portugal, además, dejó un título. Ríos fue titular y disputó los 90 minutos en la Supertaça Cândido de Oliveira, en la que Benfica derrotó 1-0 al Sporting de Lisboa a comienzos de la temporada 2025-26. En aquel encuentro compartió cancha con su compatriota Luis Suárez, delantero del conjunto rival.

En las últimas semanas, Benfica también atravesó cambios importantes. Mourinho dejó el banquillo para asumir como entrenador del Real Madrid, mientras el club incorporó a Jhon Jáder Durán, cedido por Al-Nassr. Así, Ríos tuvo la posibilidad de compartir temporada con otro colombiano, pero finalmente optó por continuar su carrera en Medio Oriente.

El volante antioqueño, de 26 años y 1,86 metros de estatura, está listo para afrontar su nuevo reto con el Al-Ittihad. El conjunto conocido como los Tigres tiene su sede en Yeda y es dirigido por el alemán Jens Wissing, quien asumió el cargo en julio de este año y firmó contrato hasta 2028.

En la temporada anterior, Al-Ittihad terminó en el quinto puesto de la Liga Profesional Saudí, después de haber conquistado el campeonato en la campaña 2024-25, el décimo título de su historia. Ríos tendrá como compañeros a futbolistas con recorrido europeo como el neerlandés Steven Bergwijn, el argelino Houssem Aouar y el serbio Predrag Rajković.

El fichaje de Ríos en el cierre del mercado saudí no fue el único movimiento que involucró a un integrante de la selección de Colombia. En los últimos días también se confirmaron las llegadas del defensor Daniel Muñoz al Nottingham Forest inglés y del volante Gustavo Puerta al Olympiacos de Grecia.

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