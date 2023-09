Rubiales afirmó que seguirá defendiéndose “para demostrar la verdad”

Luis Rubiales, en el ojo del huracán tras darle un beso a Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial Femenino. Foto: AFP - EIDAN RUBIO

Luis Rubiales, suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó este viernes que continuará defendiéndose “para demostrar la verdad”, luego de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español le abriera un expediente disciplinario por el beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.

“Sigo confiando en la independencia de los órganos donde se debe dirimir esta cuestión, pese a que la presión política y de determinados medios es tan interesada como brutal y que la información sobre este asunto está siendo objeto de multitud de manipulaciones, mentiras y censuras”, señaló Rubiales en un comunicado publicado por el diario El Mundo.

Más deportes: Clasificación general de la Vuelta a España: así van los colombianos

Comunicado ante la Resolución del TAD publicado hoy viernes 1 de septiembre de 2023.



Gracias por las incontables muestras de apoyo recibidas.https://t.co/N4aq0cfc6D — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 1, 2023

Le puede interesar: Así quedaron los grupos de la Europa League: ¿cuál es la zona de la muerte?

“El pasado día 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento, sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar. He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se gana un mundial, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar, y el mío no lo fue”, asegura el comunicado.

Lo invitamos a leer: “Asumo la responsabilidad de la eliminación”: James Rodríguez

En palabras similares a las que usó en el discurso que hizo hace una semana cuando afirmó que no dimitiría y que el beso a Hermoso fue consentido, Rubiales dijo ser víctima de “un linchamiento político y mediático sin precedentes”.

Rubiales, suspendido de su cargo por noventa días por la FIFA, que también le abrió la pasada semana un expediente disciplinario por este caso, reiteró “una vez más [sus] disculpas (...) a todos los que se hayan podido ofender por [sus] actos”.

“En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Repito: con consentimiento de ambas partes”, reiteró en referencia al beso a la jugadora.

El TAD ha abierto el expediente disciplinario a Rubiales, pero el hecho de que se abra por falta grave y no muy grave impedirá que el Consejo Superior de Deportes (CSD) pueda inhabilitar cautelarmente en España a Rubiales.

De todas maneras, el gobierno español “va a instar” al TAD a que “proceda a suspender temporalmente” a Rubiales, anunció este viernes el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador