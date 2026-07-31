Santa Fe ya conoce su camino en la Copa Sudamericana: así quedaron definidos los octavos Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Copa Sudamericana 2026 ya tiene listo el cuadro de los octavos de final. Con la conclusión de los repechajes, quedaron definidos los 16 equipos que continúan en carrera por el título continental y, entre ellos, aparece Independiente Santa Fe como el único representante colombiano que sigue con vida en el torneo. Ahora, el conjunto bogotano tendrá un reto de máxima exigencia en la siguiente ronda.

El equipo cardenal aseguró su clasificación tras imponerse con autoridad sobre Caracas FC. Después de ganar la serie con un global de 5-0, Santa Fe avanzó a los octavos de final y ahora enfrentará a River Plate, uno de los favoritos al título y líder del Grupo H durante la fase de grupos, en la que terminó invicto con 14 puntos.

Los 16 equipos que siguen en competencia

La fase de repechajes enfrentó a los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores con los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana. Tras esa instancia quedaron definidos los clubes que buscarán un lugar en la final del certamen, que se disputará en Barranquilla.

Los clasificados a los octavos de final son:

Tigre (Argentina)

Montevideo Torque (Uruguay)

Cienciano (Perú)

Macará (Ecuador)

Deportivo Recoleta (Paraguay)

Vasco da Gama (Brasil)

Bragantino (Brasil)

River Plate (Argentina)

Santos (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil)

São Paulo (Brasil)

Olimpia (Paraguay)

Bolívar (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

Santa Fe (Colombia)

Boca Juniors (Argentina)

Brasil es el país con mayor representación, con seis equipos, seguido por Argentina con tres. También continúan en competencia dos clubes paraguayos y un representante de Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.

Así quedaron los cruces de octavos de final

Los enfrentamientos ya están definidos y prometen varios duelos de alto nivel:

São Paulo vs. Bolívar

Tigre vs. Montevideo Torque

Bragantino vs. Atlético Mineiro

Santos vs. Macará

Vasco da Gama vs. Olimpia

River Plate vs. Santa Fe

Cienciano vs. Botafogo

Boca Juniors vs. Deportivo Recoleta

Los horarios oficiales de los compromisos aún no han sido confirmados por la Conmebol, aunque la programación está prevista para disputarse entre el 11 y el 14 de agosto en los partidos de ida. Los encuentros de vuelta se jugarán entre el 18 y el 20 de agosto.

Los resultados que definieron los clasificados

La ronda de repechajes dejó varios resultados destacados. Santa Fe selló su clasificación con un 3-0 sobre Caracas FC en el partido de vuelta para un contundente 5-0 en el marcador global.

Además, Bolívar protagonizó una de las mayores sorpresas al eliminar a Gremio tras imponerse 1-0 en Brasil y cerrar la serie con un global de 4-2. Por su parte, Boca Juniors sufrió hasta el final y necesitó la definición por penales para superar a O’Higgins después de igualar 1-1 en el acumulado.

También avanzaron Vasco da Gama, Bragantino, Santos, Tigre y Cienciano, completando así el grupo de equipos que buscarán un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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