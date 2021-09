Santos Borré: “Hay atributos en la Bundesliga que me ayudarán a ir al mundial”

El presente y el futuro del delantero barranquillero Rafael Santos Borré se proyecta cada vez mejor. El pasado fin de semana logró marcar su primer gol con el Eintracht Frankfurt, su equipo en la Bundesliga y también recibió el llamado para la triple fecha de eliminatorias con la selección Colombia.

Borré, que llegó este semestre a Alemania, habló sobre su llegada a la Bundesliga, su legado en River y lo que sueña con la selección de Colombia.

Borré sobre su primer gol en la Bundesliga

“Estoy contento por ello, por conseguir un empate para el equipo. Ellos estaban atacando, el balón atravesó nuestra área y acabó en el otro lado. Vi que el balón iba a parar a nuestro lateral derecho y vi que no tenía muchas opciones de pase, así que me eché un poco hacia atrás para ayudar a iniciar la jugada. Me eligió a mí, pude controlarlo y girar, y luego me hizo una señal para que le diera un pase por delante, así que lo jugué al espacio, eligió a Jens libre en el centro, Jens hizo el cambio hacia Filip, que estaba en una gran posición para un centro, y a partir de ahí sólo tuve el deseo de llegar al área porque sabía que podría haber un balón suelto o un buen centro de Filip, y terminó siendo un gran centro suyo que sólo tuve que convertir en el segundo palo.”.

Sobre su festejo

“¡El comandante! Vino de Argentina, en un partido muy importante que jugamos contra Independiente. Lo traje de mi casa, siempre solía molestar a mi familia como ‘Sí señor, sí señor’, como un comandante, y así surgió. Y dije: ‘Un día lo haré en un partido’, y justo después contra Independiente hice un gol muy bonito y me decidí a hacerlo.”

Sobre la vida en la Bundesliga hasta ahora

“Creo que mi paso por aquí ha sido bastante positivo hasta ahora. Me siento muy bien, me he integrado muy bien en el grupo, el club me ha acogido muy bien y me siento muy cómodo en ese sentido. Mi familia es muy feliz aquí, todos estamos muy contentos, y me gusta mucho la intensidad de la Bundesliga; los equipos siempre salen al ataque, quieren ganar, es un juego muy rápido. Eso me gusta.Creo que a medida que pase el tiempo, somos un equipo con muchos jugadores nuevos, pero seguiremos creciendo juntos hasta conseguir ese clic entre nosotros que necesitamos para obtener los resultados que queremos.”

Sobre lo que esperan los aficionados del Eintracht

“Los aficionados del Eintracht siempre esperan que sus jugadores representen a su equipo de la mejor manera posible. Yo vengo de otro equipo en el que la mentalidad también era ganar, una mentalidad muy buena, y estoy acostumbrado a la expectativa que tendría un club como River. Así que sí, los aficionados del Eintracht se merecen el máximo nivel y la máxima calidad de sus jugadores, y eso es lo que intentaré aportar en cada partido para que los aficionados se sientan orgullosos y sientan que su club está bien representado.”

Sobre la vida en Frankfurt

“Las primeras semanas han sido buenas. Estamos muy contentos, mi familia está feliz, hemos encontrado un lugar donde podemos compartir mucho, Frankfurt es un lugar mucho más tranquilo que Buenos Aires, que es una capital y hay mucho más bullicio. Frankfurt es una mezcla de todo: si vas al centro hay un poco más de movimiento, pero en otras zonas es mucho más tranquilo y mucho más adecuado para la vida familiar, y eso me gusta mucho. Estamos muy contentos aquí, y sólo intentamos aprender un poco más de la cultura alemana y adaptarnos a todo.”

Sobre acostumbrarse al clima y al idioma

“¡Creo que es más difícil el idioma que el clima! El idioma, porque el clima no es tan frío en Buenos Aires en este momento, pero lo experimenté un poco y te acostumbras a tener una parte del año que es fría. Así que en ese sentido, intentaremos adaptarnos al clima, pero creo que el idioma es definitivamente más difícil.Nos estamos acostumbrando, al escuchar tanto todos los días, te acostumbras a ciertas palabras y eso te ayuda a cogerlo un poco.”

Sobre lo que echará de menos de Sudamérica

“Creo que, obviamente, vivimos una vida muy diferente en muchos aspectos. En Argentina, el fútbol es una locura para mi familia, el ritual de ir al estadio es muy de estadio. Aquí todavía no hemos vivido la cultura de ir a un partido, pero eso era algo muy divertido que hacíamos allí, cada partido era un espectáculo.Y luego, obviamente, echaré de menos a los amigos que dejamos atrás, a mi familia, dejé muchos hermanos en River, pasamos muchos años juntos y ganamos muchos trofeos juntos, así que eso siempre se queda contigo. Será muy difícil olvidar eso. Así que sí, son cosas que siempre se extrañan, pero hay que tratar de pensar en el presente y en lo que viene en el futuro”.

Sobre su primera experiencia en Europa

“Es muy diferente esta vez, muy diferente. La primera vez que llegué a Europa era muy joven. Venía del fútbol colombiano y creo que no tenía la experiencia para el gran reto que era venir a uno de los equipos más grandes de Europa. Aquí, en Europa, te enfrentas a jugadores de muy buen nivel, y creo que todavía no había experimentado algunas cosas importantes.Hoy, en este momento, viniendo de un club grande como River, habiendo tenido tantas batallas importantes, por decirlo así, a un nivel alto en Sudamérica, jugando contra los mejores equipos de Sudamérica, con grandes jugadores que también habían jugado en Europa y volvieron a Sudamérica, creo que eso te da algo más, y después, por supuesto, jugando a nivel internacional con River, saliendo de casa, demuestra que podés jugar a ese nivel. Eso te da algo más para volver a Europa”.

Sobre su decisión de fichar por el Frankfurt

“Siempre dije antes de tomar la decisión que era un gran momento para mí. Tenía la opción de ir a donde fuera, realmente, a un lugar donde me sintiera cómodo, o a un club más grande. Me decidí por el Eintracht porque me gustó mucho el proyecto que habían presentado. El club me mostró algo de lo que quería formar parte, un lugar donde sería un jugador importante, donde me sentiría importante. Eso es lo que quería.Volvía a Europa, y quería hacerlo de una manera en la que fuera a un club en el que fuera un jugador importante, en el que me sintiera importante para el proyecto. El Eintracht me dio eso, me lo demostró, y en el tiempo que llevo aquí también lo he visto así. Y en cuanto a mi aporte, he intentado ser un fichaje importante para el equipo y para el proyecto, y he intentado ayudarnos a avanzar.”

Sobre el partido contra el Bayern München

“Desde mi punto de vista, el Bayern es un gran equipo y lo ha demostrado durante mucho tiempo. Tienen una forma de trabajar y jugadores de gran calidad que son muy efectivos en el campo, quizás algunos de los mejores del mundo. Pero sabemos que en la Bundesliga suele haber partidos que pueden volverse un poco locos, si se puede decir así, en los que puede pasar de todo.Esperamos tener una noche así. Queremos estar muy concentrados e intentar aprovechar las oportunidades que nos den.Sabemos que es un equipo que no va a cometer muchos errores, pero si les obligamos a ello, pueden caer en eso y tenemos que aprovecharlo”.

Sobre su modelo a seguir cuando crecía

“Siempre digo que, cuando era muy joven, obviamente en cuanto a jugadores en Europa y en la escena internacional, jugadores internacionales, me gustaba mucho Robin van Persie. Veía mucho a Van Persie, porque era un jugador que se movía de forma diferente, marcaba todo tipo de goles, era muy bueno en el campo. Y después, un poco más cerca de casa, Falcao. Falcao, cuando empezó en River, luego se fue al Oporto, fue un delantero que realmente empezó a destacar y yo le tenía mucha admiración.Hoy en día, para mí es un honor compartir la cancha con él en la selección, y ver algunos paralelismos entre lo que él tuvo por su carrera y la mía.”

Sobre el Mundial

“Si Dios quiere, voy a ir al Mundial, y creo que tomar la decisión de ir a la Bundesliga va a ser lo mejor para preparar ese Mundial, porque creo que la Bundesliga es una liga que me va a ayudar a madurar mucho más, y aprovechar lo que tuve en River. Esa experiencia europea que quería tener para poder competir a nivel internacional, o a nivel europeo, hay muchos atributos en la Bundesliga que me ayudarán en el Mundial.”,

* Entrevista realizada por la Bundesliga