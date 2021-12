Saviola: “Ojalá no mueran nunca jugadores como Luis Díaz y Vinicius”

Saviola brilló en River Plate, el Barcelona y la selección de Argentina. / Iván Muñoz Franco

¿La selección de Argentina de Lionel Scaloni juega con el pecho inflado como si fueran los mejores del mundo. ¿Cómo ve a su país para el Mundial de Catar?

A Argentina la veo muy bien, muy optimista. El grupo se ha sacado un gran peso de encima, veíamos con ganas desde hace mucho la necesidad de ganar un título. La gente está muy ilusionada, el grupo de jugadores también. La clave ha sido la unión que hizo que esta selección tirara para el mismo lado. Hay grandes individualidades, pero creo que lo principal es que es un grupo muy unido.

¿Cómo ve a la selección colombiana que dio un salto con uno de sus padres futbolísticos como José Pekerman, con quien fue campeón mundial sub 20?

José es un tipo muy querido en Colombia, yo lo tuve toda mi carrera, desde los 15 años y en el 2006 estuve con él en el mundial de 2006. Me ayudó muchísimo, me mostró muchos valores que fueron muy importantes en mi carrera. A Colombia le ha beneficiado mucho tener a un DT como José, fue una puerta abierta a lo que vino después con tantos grandes jugadores. Por eso creo que la gente lo quiere tanto.

¿Cree que en el fútbol de ahora hay menos jugadores como usted que hagan paredes, encaren y vengan hechos con los valores del barrio?

Sí, tal vez ya no hay tantos. Siguen saliendo algunos, hay jugadores como Vinicus y Luis Díaz, que es un jugadorazo, que tiene algo de potrero. Se le ve con mucha técnica, ojalá sigan saliendo esa clase de jugadores, que no mueran nunca. El espectador quiere ver algo distinto, jugadores con desparpajo, que hagan cosas diferentes. El futbol ha evolucionado tanto que ahora es mas físico, se corre más, ahora hay mas velocidad que nunca.

¿Cómo fue ese proceso de armar su cuerpo para competir en un fútbol tan físico como el que se encontró en el Barcelona a sus 19 años, le quitó ingredientes a su esencia?

No, era algo que necesitaba. Yo nunca hice tanto gimnasio y fuerza, porque no era lo que me beneficiaba como jugador, pero si entendía que para el fútbol actual en el que estamos necesitaba un refuerzo. Traté de mejorarlo un poco, sin hacerlo demasiado, porque a mí lo que me beneficiaba era la velocidad y la agilidad. Sabía que si hacia demasiado gimnasio iba a ser perjudicial para mi forma de juego.

¿Qué piensa de Paulo Dybala, el jugador argentino con el que más se ha comparado a Javier Saviola por su forma de jugar?

Bueno, no sé si nos parecemos, si sigue por ese camino será uno de los mejores jugadores del mundo. Es uno de los grandes proyectos que tiene Argentina, sigue siendo joven. Es muy importante que salgan jugadores como Dybala y el Papu Gómez, que todavía tienen tiempo por recorrer.

Y de un excompañero en el Barcelona como Xavi, que ahora se acaba de poner el traje de entrenador...

A Xavi lo primero que hay que rescatarle es la valentía de agarrar al equipo en un momento tan difícil, tan complicado como este. Él ha sabido llevar este momento y se está viendo un poco de cambio, hay que tener paciencia, pero se nota el cambio. Lleva la filosofía del club, ha nacido allí, ojalá le vaya muy bien porque además de mi compañero ha sido un amigo.