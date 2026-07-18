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Scaloni y De la Fuente: dos entrenadores que callaron muchas bocas

Este domingo en New Jersey, Argentina y España se miden en la final del Mundial 2026 desde las 2:00 p. m. (hora colombiana). Será un duelo parejo entre dos procesos que tienen bastantes cosas en común.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
18 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Este domingo en New Jersey, Argentina y España se miden en la final del Mundial 2026 desde las 2:00 p. m. (hora colombiana). Será un duelo parejo entre dos procesos que tienen bastantes cosas en común.
Este domingo en New Jersey, Argentina y España se miden en la final del Mundial 2026 desde las 2:00 p. m. (hora colombiana). Será un duelo parejo entre dos procesos que tienen bastantes cosas en común.
Foto: EFE - Lavandeira Jr

El arranque lo vamos a situar en 1978. Argentina, por primera vez campeona del mundo. El nombre en común con nuestros tiempos es el de César Luis Menotti, el DT que le dio la primera estrella a la albiceleste y probablemente también la tercera.

Para entenderlo, habría que volver y mirar a la Argentina de Menotti, que representaba una forma específica de entender el fútbol. Era un equipo que buscaba la pelota, abría la cancha, adelantaba sus líneas y trataba de dominar los partidos desde la técnica. Tenía orden, intensidad y preparación...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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