Schalke 04 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz viene de jugar en la victoria de Bayern Múnich sobre Osnabruck en la primera ronda de la DFB Pokal. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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Bayern Múnich visita este sábado al Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la Bundesliga 2026/27. Se trata de uno de los duelos con más historia del fútbol alemán.

Será además una nueva oportunidad para ver en acción a Luis Díaz, quien llega tras marcar en la fecha pasada. El colombiano anotó en el tramo final del partido en el que el gigante bávaro arrancó la defensa del título con el pie derecho, al golear 5-1 al Stuttgart en la jornada inaugural.

Bayern, además, viene de ganarle entre semana al Osnabrück en la primera ronda de la Copa de Alemania. El equipo tuvo que remontar un gol tempranero del rival y terminó imponiéndose 4-1, con un doblete de Harry Kane. Por lo pronto, ha sido un arranque favorable de temporada para los dirigidos por Vincent Kompany.

En frente, este sábado tendrá al Schalke 04, uno de los históricos del país, que esta temporada regresó a la máxima categoría del fútbol alemán tras tres años en la 2. Bundesliga. El conjunto de Gelsenkirchen, dirigido por el austriaco Miron Muslic, buscará hacer valer su localía ante uno de los rivales más fuertes del campeonato.

El equipo arrancó su temporada con el pie izquierdo tras caer 3-0 ante Augsburgo en la primera fecha, en condición de visitante. Luego, entre semana, venció 5-2 al Hallescher en la primera ronda de la DFB Pokal, tras necesitar tiempo extra para imponerse, con un doblete decisivo de Edin Dzeko en el alargue.

En el papel, se ve como un rival accesible para Bayern Múnich, que espera demostrar esta campaña, una vez más, que es el equipo más fuerte de Alemania. El historial reciente respalda esa condición de favorito, pues los bávaros acumulan 12 triunfos consecutivos frente al Schalke, sumando todas las competiciones.

Con Harry Kane en gran nivel goleador, más la presencia de Luis Díaz y Michael Oliseh, Bayern llega con toda su artillería a Gelsenkirchen. Del otro lado, Schalke apostará a la fortaleza de su gente y a la experiencia de Edin Dzeko para intentar dar la sorpresa ante el vigente campeón del fútbol alemán.

Hora y dónde ver en vivo el partido entre Schalke 04 y Bayern Múnich:

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Lugar: Veltins-Arena de Gelsenkirchen

Hora: 11:30 a.m.

Canal: ESPN y Disney+

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