Se acerca el debut: Linda Caicedo fue convocada para el Real Madrid vs. Alhama

Linda Caicedo Foto: Real Madrid FC

Falta poco para que Linda Caicedo empiece a sumar minutos con la camiseta de Real Madrid. La joven promesa del fútbol femenino de Colombia fue convocada para el próximo partido de su equipo, que será este sábado a las 12:15 p.m..

El entrenador merengue Alberto Toril aún no determinó, al menos no de manera pública, si la colombiana será titular en el próximo duelo. Sin embargo, puesto a que apenas fue presentada con la institución madridista hace menos de una semana, no sería raro que empezara como emergente.

Desde luego, Caicedo está en un proceso de adaptación. Su convocatoria al duelo de este fin de semana fue posible luego de recibir el aval ante la Federación Madrileña de Fútbol y firmar por tres temporadas con el equipo español.

El rival del equipo blanco será Alhama C.F., un onceno de Murcia que ha tenido una temporada bastante complicada. El posible primer rival de Linda es el penúltimo de la tabla en la Liga F y lleva más de mes y medio sin sumar de a tres. Su última victoria fue el 24 de enero contra Real Betis.

La vallecaucana realizó el pasado martes su primera práctica como jugadora de Real Madrid y espera con ansias sumarse al listado de colombianas que han destacado en la Liga F. En caso de no jugar por lo menos algunos minutos contra Alhama, tendrá una nueva oportunidad de debutar en el clásico madrileño contra el Atlético de Leicy Santos (12 de marzo).

“La atacante tiene 18 años y llega a nuestro club tras brillar en la Liga colombiana, competición que ha ganado en dos ocasiones”, fueron las palabras con las que el club blanco presentó a la joven jugadora hace unos días. Caicedo llegó libre al conjunto merengue tras finalizar su contrato con el Deportivo Cali.

