Se cierra el mercado de fichajes: transferencias millonarias y máxima tensión

El lunes 1 de septiembre cerrará de manera oficial el periodo de traspasos de este verano en las principales ligas de Europa. La Premier League lidera el ranking de gasto.

Daniel Bello
30 de agosto de 2025 - 01:00 a. m.
El alemán Florian Wirtz es el fichaje más caro en lo que va del verano.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

El mercado de fichajes de verano 2025/26 vive sus momentos decisivos: con solo cinco días para el cierre el lunes 1 de septiembre, los clubes europeos apuran tiempo y recursos para armar sus planteles. No se trata solo de tener el dinero, también es una batalla contra el reloj para sus departamentos legales y de contaduría.

Los grandes nombres y cifras millonarias dominan los titulares, mientras surgen también movimientos significativos de jugadores nacionales y agentes libres que aún pueden dar sorpresas.

La transferencia de Luis Díaz al...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

