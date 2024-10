Se cumplen 20 años del debut oficial de Lionel Messi con Barcelona

Después de algunos años en La Masía, Lionel Messi, con 17 años, debutó de forma oficial en Barcelona el 16 de octubre de 2004 en un clásico contra El Espanyol. En ese partido entró por el portugués Deco en el minuto 82. Foto: Agencia AFP

El tiempo pasa de forma decidida e implacable, no importa lo que hagamos. Algunos dirán que recuerdan aquel día, 16 de octubre de 2004, como si hubiera sido ayer, y habrá quienes preferirán no recordarlo, para no traer a su mente aquellos días que fueron mejores y más coloridos. Habrá quienes prefieran olvidarlo para siempre, desterrándolo de sus mentes y enterrándolo en un lugar lejano e ignoto, y los que querrán viajar en el tiempo y permanecer allí, ocultos, para siempre.

Lionel Andrés Messi se paró junto al cuarto árbitro a esperar su ingreso, mirando con rostro ceñudo hacia el campo, al verde, pulido y bien cortado césped del Estadio Lluís Companys, del RCD Espanyol, con los brazos como jarras, mientras Deco, ahora director deportivo del equipo blaugrana, se acercaba con paso vacilante a darle el permiso para jugar con un abrazo cariñoso, muy parecido al que dos hermanos se dan cuando creen que no se volverán a ver en un largo tiempo.

Fue un momento corto pero emotivo. Deco miró a lo lejos al joven Leo, con sus ojos altivos y orgullosos, llenos de ganas, y fue caminando con parsimonia a su encuentro, satisfecho por el gol convertido al minuto nueve del partido, con un disparo violento desde afuera del área, que terminó dándole la victoria a su equipo esa tarde.

Transcurría el minuto 82. Así que el portugués, estratégico, no se apuró, ni siquiera cuando vio al argentino tratando de entrar a trompicones al campo para ocupar su lugar. Fue una transición fetén. Lenta y ceremoniosa. Inolvidable para algunos y odiosa para muchos. A los 17 años, tres meses y 22 días, Lionel Messi, sin saber que se convertiría en el máximo ídolo de Barcelona, ignorando los ocho Balones de Oro que conseguiría, las seis Botas de Oro que conquistaría y los 672 goles que marcaría con el equipo culé en las 17 temporadas en las que vestiría la camiseta; entró al campo de juego con pisadas firmes y un trote distinto al de los demás, más mágico y ligero.

La Pulga jugó solo los últimos ocho minutos del partido, con el número 30 en la espalda, y con la convicción y la energía de un gladiador que corre hacia la batalla sin temer por su vida, confiando en que alguien superior a él lo cuida desde la oscuridad. Escrutó de lejos el número 10 en la espalda de Ronaldinho, sin saber que solo se la estaba guardando para los años venideros, y disfrutó del momento. Todo esto mientras Frank Rijkaard, entrenador del equipo, lo miraba a la distancia, orgulloso e ignorante de lo que acababa de crear.

Hoy se cumplen 20 años de aquel momento que marcó la historia del fútbol moderno, y que presentó, de forma sutil y silenciosa, a uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Uno de los jugadores más laureados del fútbol y uno de los más queridos y admirados.

🥹 Hoy hace 20 años del debut de Messi con el Barça.



Acompáñanos en este recorrido por los mejores partidos del argentino vistiendo de azulgrana 🧵 pic.twitter.com/3GsjZVdWRs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2024

Nunca te retires, Leo, hazlo por nosotros.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador