“Se le ve muy bien”: Harry Kane sobre el debut de Luis Díaz con Bayern Múnich

Luis Díaz, junto a Harry Kane, en un entrenamiento con Bayern Múnich.

El primer partido de Luis Díaz con Bayern Múnich dejó buenas sensaciones dentro y fuera de la cancha. No solo fue protagonista al provocar el penalti que abrió el marcador frente al Lyon, sino que también recibió elogios de sus compañeros por su rápida adaptación al vestuario.

Harry Kane, capitán y referente ofensivo del equipo, destacó la actitud del colombiano y subrayó su importancia para la temporada que comienza.

“Pienso que lo ha hecho genial hoy. Obviamente, en los entrenamientos solo hemos tenido un par de sesiones, pero se le ve con hambre, se le ve muy bien. Está contento de estar aquí. Juega con una sonrisa. Hoy se pudo ver que es muy efectivo en el último tercio y sí, lo vamos a necesitar esta temporada. Así que estoy emocionado de tenerlo”, afirmó el goleador tras el encuentro, dejando claro que Díaz encajará como pieza clave en el esquema de Vincent Kompany.

Más allá del rendimiento deportivo, Kane también se refirió a la comunicación con el colombiano, quien aún no domina el inglés ni el alemán de manera fluida.

Sin embargo, el inglés minimizó cualquier barrera idiomática: “Su inglés está bien. Obviamente, no hay muchos jugadores en el equipo que hablen español y yo no. Pero, sinceramente, su inglés no es tan malo. Así que, ya sabes, creo que puede comunicarse bien con el equipo. Ojalá mejore su inglés y quizás también aprenda alemán, para que algunos de los otros jugadores puedan hablar con él. Pero, ya sabes, como el entrenador (Kompany) habla inglés, no creo que tenga problema”.

Kimmich respalda a Lucho

En la misma línea, Joshua Kimmich, uno de los capitanes del Bayern, respaldó a Díaz y destacó la capacidad del equipo para facilitar su integración: “Tenemos algunos jugadores que hablan un poco de español. Su inglés también es decente. Así que lo gestionamos como equipo”.

La apertura del vestuario y el liderazgo de figuras como Kane y Kimmich serán claves para que el guajiro se adapte rápidamente a su nuevo entorno.

Díaz, quien llegó esta semana al Bayern tras una transferencia de 75 millones de euros, es uno de los fichajes más caros en la historia del club y del fútbol colombiano. Aunque en su debut le faltó contundencia para concretar las opciones de gol, dejó claro que su desborde y su capacidad para romper líneas son virtudes que el equipo bávaro aprovechará al máximo.

Con el respaldo de sus capitanes y el visto bueno de Kompany, el colombiano comienza a cimentar su camino en la Bundesliga. Su sonrisa y su fútbol ya hicieron su primera aparición en Múnich; ahora, queda el desafío de convertir esas buenas sensaciones en goles y títulos.

