Sebastián Villa fue visto entrenando con un equipo de España: ¿cuál fue la razón?

Sebastián Villa entrenando con el club Lanzarote de España Foto: Archivo Particular

Sebastián Villa está nuevamente en el ojo del huracán. Luego de que haya sido condenado a dos años y un mes de prisión condicional en Argentina por violencia de género, y tenga otra denuncia en marcha por el mismo motivo, el colombiano fue visto entrenando con la Unión Deportiva Lanzarote de la quinta división de España.

Esto se dio luego que Villa haya pedido la libertad de acción y sus derechos deportivos tras ser apartado de la plantilla de Boca Juniors. En ese proceso, Villa ha viajado a Colombia y a España, sin permiso del Xeneize donde todavía tiene contrato.

Más deportes: Escandalosa denuncia en el Mundial Femenino: investigan entrenador por abuso sexual

Sebastián Villa en Instagram pic.twitter.com/FZAOSBpiUe — Luis Roberto bueno (@robertobue3) August 4, 2023

Este acto no fue tomado de buena manera por Boca Juniors, que decidió pedirle a la Fifa y la AFA que le liberen un cupo de extranjeros mientras se mantenga el conflicto legal con el colombiano.

Por lo tanto, Villa, quien no se considera jugador de Boca, decidió entrenar con el equipo español mientras se toman cartas sobre su futuro.

Le puede interesar: Cafú habló sobre la llegada de James Rodríguez a Sao Paulo y esto fue lo que dijo

“Somos un club amateur y tengo buena onda con los representantes del jugador, vino por el fin de semana a la isla y le ofrecimos moverse un poco con el equipo”, explicó Leonel Gancedo, entrenador de Lanzarote de la quinta división del fútbol español.

ÚLTIMO MOMENTO: NOS LIBERAMOS|



El contrato entre #Boca y Sebastian Villa está RESCINDIDO



👉🏾Por eso #Boca, con todo argumento, le solicita a AFA la liberación del cupo.



ℹ️La batalla legal entre el club y el delantero continuará en la justicia ordinaria.



Vía @GerGarciaGrova pic.twitter.com/jK5qwWyVYR — Boca Info (@Labocatw) August 4, 2023

Lo invitamos a leer: Paulo Autuori regresa a dirigir a un campeón de América

Por el momento, la dirigencia de Boca está a la espera de la respuesta de las entidades. Reconocen que no se solucionará el conflicto con el colombiano, pero al menos tendrían un cupo más para un extranjero, teniendo en cuenta las recientes contrataciones de los uruguayos Edinson Cavani y Marcelo Saracchi.

Boca Juniors no reincorporará al colombiano hasta que no se resuelvan las cuestiones legales que lo rodean por los casos de abuso sexual. Además, existen versiones desde Argentina que apuntan que Villa ya no estaría más vinculado al club por los conflictos que ha protagonizado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador