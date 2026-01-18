Senegal vs. Marruecos: la final de la Copa Africana de Naciones que nadie olvidará

Los jugadores de Senegal celebran la segunda Copa Africana de Naciones que conquistan en su historia. La primera fue en 2021. Foto: AFP - FRANCK FIFE

En Rabat se respiraba tensión desde el pitazo inicial, pero nadie imaginó el drama que se avecinaba. Senegal y Marruecos se batían sin regalar nada en la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Cuando parecía que el tiempo reglamentario moriría sin goles, la angustia creció hasta que el árbitro, tras revisar el VAR, señaló un penalti controvertido a favor de los locales en el minuto 98, tras un agarrón sobre Brahim Díaz que enardeció al banquillo senegalés.

Minutos atrás el murmullo se volvió silencio cuando Senegal creyó ver un gol...