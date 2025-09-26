Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial
Sergio Busquets: el mediocampista silencioso que revolucionó el fútbol

El catalán, que ganó todo con Barcelona y con la selección de España, será recordado por su estilo único y elegante que cambió su posición para siempre. Hoy dijo adiós a la actividad profesional.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
26 de septiembre de 2025 - 06:03 p. m.
Sergio Busquets, en el arranque de su carrera, cuando ganó el triplete con Barcelona.
Foto: FC Barcelona

A Sergio Busquets uno podía identificarlo a kilómetros de distancia. Su andar sereno, la cabeza siempre erguida y el balón pegado al pie lo delataban como un jugador distinto. No necesitaba velocidad desbordante ni gambetas espectaculares: lo suyo era una elegancia austera, un control invisible que dominaba el tiempo y el espacio en medio de la cancha. Su estilo fue tan único que, en la historia del fútbol, pocos pueden compararse. Se ha hablado de Didí, aquel mediocampista brasileño que marcó época con técnica y ductilidad. También lo...

