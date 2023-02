Sergio Ramos se retiró con tristeza de la selección española

El defensa de la selección española, Sergio Ramos, durante el encuentro de clasificación para el mundial 2022 frente a Grecia. Foto: (EPA) EFE - miguel angel molina

Sergio Ramos anunció su retiro de la selección de España en la mañana de este jueves. El recordado defensor tiene el récord de ser el jugador español con más partidos disputados con ‘La Roja’: 180 en total.

A pesar de que no era convocado desde marzo de 2021, Ramos fue clave en la consagración de los títulos del Mundial en Sudáfrica 2010, como también en las Eurocopas 2008 y 2012. En 16 años en el seleccionado marcó 23 goles.

“Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar”, dice el comunicado del jugador, que demuestra su incomodidad de la decisión del actual entrenador de la selección de España, Luis de La Fuente.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”, aseguró el ex capitán de Real Madrid.

“Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad”, agregó.

El actual defensor del PSG, además, menciona que admira y también admira a Luka Modric, Lionel Messi y Pepe, quienes a pesar de su edad siguen siendo una ficha clave para sus selecciones. “Lamentablemente, no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo futbol”, sentenció el histórico jugador, quien fue incluido en varias ocasiones en el once ideal del mundo e hizo parte de la generación dorada de la selección de España junto a jugadores como Iker Casillas y Xabi Alonso.

En el último párrafo de su carta, Sergio Ramos agradece el apoyo recibido y hace balance de sus 180 partidos con la camiseta de España.

“Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo. Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades”, subraya.

“Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!”, finalizó.

