¡Sorpresa en la Champions! El Galatasaray de Dávinson Sánchez venció al Liverpool

El Galatasaray dio este martes una de las sorpresas de la jornada en la Liga de Campeones al vencer 1-0 al Liverpool en Estambul. En un encuentro lleno de intensidad, el equipo turco se impuso gracias a un penalti convertido por Victor Osimhen al minuto 16.

Una de las figuras del partido fue el defensor colombiano Dávinson Sánchez. El caucano despejó nueve balones, interceptó dos, recuperó cuatro pelotas y ganó todos sus duelos al suelo. Incluso se animó a probar con un remate desde la frontal que salió desviado.

El partido comenzó con ritmo vertiginoso. Apenas a los dos minutos, el volante uruguayo Lucas Torreira filtró un pase magistral para el extremo turco Barış Alper Yilmaz, cuyo disparo fue rechazado por Alisson, portero brasileño del Liverpool.

Acto seguido, Liverpool respondió con un mano a mano del francés Hugo Ekitike que Uğurcan Çakır contuvo. El rebote le cayó a Ryan Gravenberch, quien remató de forma poco ortodoxa, obligando a la intervención milagrosa de Dávinson Sánchez, que despejó el balón sobre la línea.

El infortunio llegaría para el Liverpool poco después. Gravenberch golpeó a Yilmaz con la mano y el árbitro francés Clément Turpin señaló el punto blanco. Osimhen no perdonó y, con un disparo al centro, adelantó al Galatasaray y desató la euforia en Estambul.

El delantero nigeriano estuvo cerca de ampliar la ventaja tras un error entre Ibrahima Konaté y el propio Gravenberch, pero esta vez Alisson ganó el duelo. No obstante, el portero brasileño tuvo que salir lesionado y fue reemplazado por Giorgi Mamardashvili.

Liverpool trató de reaccionar en el complemento. Arne Slot movió el banco a la hora de juego, dando ingreso a Mohamed Salah, Alexander Isak y Conor Bradley en busca de mayor profundidad ofensiva. Sin embargo, se estrellaron contra un Galatasaray muy sólido atrás, liderado por la figura de Dávinson.

Hubo suspenso llegó en los minutos finales. En el 89, parecía que había una falta sobre Konaté dentro del área, pero tras revisión del VAR el árbitro rectificó y anuló la decisión. Galatasaray resistió y celebró una victoria histórica sobre uno de los favoritos.

