Sorpresa en la EFL Cup: Newcastle venció a Arsenal en condición de visitante

Alexander Isak celebra el primer gol durante el partido de fútbol de ida de semifinales de la Copa de la Liga inglesa entre Arsenal y Newcastle United.

Otra vez Alexander Isak, en plena efervescencia goleadora, fue protagonista en el Newcastle, que puso pie y medio para la final de la Copa de la Liga tras superar 2-0 al Arsenal en la ida de las semifinales con un tanto del atacante sueco, el décimo en los últimos nueve encuentros oficiales de su equipo.

El ex delantero de la Real Sociedad no levanta el pie del acelerador. Se ha convertido en un martillo pilón con una voracidad insaciable de la que se aprovecha el equipo dirigido por Eddie Howe, que tiene muchas opciones de alcanzar el duelo definitivo para ganar un título que aún no luce en sus vitrinas después de haber disputado dos finales (1976 y 2023).

Pero mientras Howe y sus hombres esperan al choque vuelta, Newcastle disfruta del buen momento de Isak, que se encargó de abrir el marcador cuando el encuentro marchaba igualado e incluso peligroso para las ‘Urracas’, que se salvaron del 1-0 gracias a la mala fortuna de Kai Havertz, que a la media hora mandó al palo un mano a mano ante Martin Dúbravka.

El error de Havertz no lo cometió Isak, que al borde del descanso puso los cimientos de la victoria del Newcastle. De forma directa, en apenas tres toques, se encontró con una ocasión muy golosa que no falló: Dúbravka sacó desde su campo una falta dirigida al balcón del área; Sven Botman ganó en el salto a William Saliba, prolongó de cabeza la pelota, Jacob Murphy la tocó hacia el punto de penalti e Isak fusiló sin perdón a David Raya.

Así sumó otro tanto a su colección el delantero sueco, que ya acumula 15 en los 22 partidos que ha disputado entre todas las competiciones. En sus últimos 15 duelos, únicamente ha faltado a su cita con las porterías ajenas en 3. Sus datos son espectaculares y tiene al alcance las 25 dianas que firmó la temporada pasada, la más productiva de toda su carrera.

El gol de Isak fue demoledor para el Arsenal, aún ‘tocado’ al inicio de la segunda parte. El Newcastle no desaprovechó la ocasión y cinco minutos después del paso por vestuarios, remachó la faena. Y, cómo no, Isak tuvo incidencia en el segundo tanto del Newcastle. Rodeado de tres jugadores (Myles Lewis-Skelly, Gabriel y Thomas Partey) , se sacó de la chistera un hueco para armar un disparo que salvó como pudo Raya. El rechace lo recogió Anthony Gordon, que remachó la faena sin piedad.

Fue demasiado para el Arsenal, hundido definitivamente pese a sus tímidos intentos de recortar en el marcador para soñar con la remontada y con Havertz errático ante la portería del Newcastle tras fallar un cabezazo clarísimo ante Dúbravka dos minutos después del tanto de Gordon y que podría haber cambiado el choque.

La realidad es que al final, Isak, con dos acciones, se encargó de hundir al equipo de Arteta, que puede quedarse sin uno de sus posibles títulos. De momento, aunque tiene pie y medio fuera de la Copa de la Liga, se mantiene con vida en las otras tres competiciones: jugará contra el Manchester United la segunda ronda de la FA Cup, es segundo en la Premier League y es tercero en la Fase de Liga de la ‘Champions’. Isak, con dos zarpazos, complicó al Arsenal.

