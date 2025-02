Sorteo de octavos de la UEFA Champions League: hora, equipos y dónde ver

El Trofeo de la Champions League se entregará antes del sorteo de la UEFA Champions League en Mónaco, el 29 de agosto de 2024. Foto: EFE - SEBASTIEN NOGIER

Luego de una intensa fase de liga y unos playoffs llenos de sorpresas, la Champions League 2024/25 entra en su etapa más emocionante: los duelos de eliminación directa, en la que los mejores equipos de Europa se disputan el título más prestigioso del continente.

El sorteo de octavos se llevará a cabo este viernes 21 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza). Ocho equipos avanzaron directamente a octavos como los mejores de la fase de liga, mientras que los otros ocho sellaron su clasificación tras superar los playoffs eliminatorios, una novedad en esta edición.

A partir de esta fase, el torneo sigue un cuadro predefinido en el que los cruces en octavos, cuartos y semifinales dependen de las posiciones finales en la fase de liga.

Por ejemplo, los equipos que finalizaron primero y segundo se enfrentarán a los ganadores de los playoffs entre los clasificados en las posiciones 15º a 18º, mientras que los que terminaron tercero o cuarto jugarán contra los vencedores de los playoffs disputados entre los equipos que ocuparon los puestos 13º, 14º, 19º y 20º.

Equipos clasificados a octavos de final

Los ocho líderes de la fase de liga serán cabezas de serie y, en principio, cerrarán la serie en casa: Liverpool (ENG), Barcelona (ESP), Arsenal (ENG), Aston Villa (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Inter de Milán (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Lille (FRA).

Por su parte, los equipos que avanzaron desde los playoffs eliminatorios no serán cabezas de serie y comenzarán la serie como locales: Borussia Dortmund (GER), Bayern Múnich (GER), Benfica (POR), Club Brujas (BEL), Feyenoord (NED), Paris Saint-Germain (FRA), PSV Eindhoven (NED) y Real Madrid (ESP)

El sorteo podría dejar duelos de alto voltaje como un PSG vs. Barcelona o Liverpool, un Borussia Dortmund vs. Aston Villa o Lille, o incluso un Real Madrid vs. Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen.

Sorteo de los octavos de la Champions League: hora y dónde ver

Hora: 6:00 a.m.

TV: ESPN, Disney+ o UEFA TV.

Las fechas de la Champions League 2024/2025

Octavos de final: ida 4 y 5 de marzo, vuelta 11 y 12 de marzo.

Cuartos de final: ida 8 y 9 de abril, vuelta 15 y 16 de abril.

Semifinales: ida 29 y 30 de abril, vuelta 6 y 7 de mayo.

Final: 31 de mayo en Múnich, Alemania.

