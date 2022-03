Sorteo del Mundial de Catar 2022: Fecha, hora y dónde verlo en vivo

ELZ15123 ZÚRICH (SUIZA) 10/01/2017.- Fotografía de archivo del 9 de julio de 2006 que muestra el trofeo del Mundial de la FIFA durante la celebración de la victoria de la selección de Italia en la final del Mundial disputada contra Francia en Berlín (Alemania). Los 33 integrantes del Consejo de la FIFA votaron unánimamente hoy, 10 de enero de 2017, la ampliación de los equipos participantes en el Mundial 2026 de 32 a 48 equipos. EFE/Bernd Weissbrod PROHIBIDO SU USO EN ALEMANIA Foto: Bernd Weissbrod

El Mundial de Catar 2022 cada vez está más cerca. El miércoles, con los clasificados de la Concacaf, finalizaron las eliminatorias y ya solo faltan por conocer los tres últimos clasificados a la Copa del Mundo, que llegarán desde el repechaje.

Y, a pesar de que los partidos de la repesca se jugarán hasta junio, este viernes en Doha ya se sortearán los grupos a través de los cuatro bombos que contienen las 32 selecciones.

El sorteo empezará a las 11 de la mañana y se transmitirá en vivo por el YouTube de El Espectador. Además, también se podrá ver por televisión a través de la señal abierta de Caracol Televisión y en internet a través del Gol Caracol. Otra opción disponible será el canal de YouTube de la FIFA.

Así serán los cuatro bombos del sorteo de Catar 2022

Bombo #1: Catar (país anfitrión), Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal

Bombo #2: México, Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia

Bombo #3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez

Bombo #4: Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, vencedor del Gales vs. Escocia o Ucrania, vencedor del Nueva Zelanda vs. Costa Rica y vencedor del Perú vs. Emiratos Árabes Unidos o Australia