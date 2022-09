Steven Alzate pasa del Brighton de Inglaterra al Standard Lieja de Bélgica

El colombiano en la Premier League. Foto: Agencia AFP

Movimiento de última hora en la Premier League: Steven Alzate, jugador de la selección de Colombia, es nuevo jugador del Standard Lieja de Bélgica.

El traspaso del volante colombiano, que se marchó en calidad de préstamo, se confirmó este viernes después de que la FIFA aprobó la negociación que se dio por fuera de la ventana de fichajes.

Alzate firmó, en consecuencia, su contrato hasta junio de 2023, después de presentar sus exámenes médicos y pruebas físicas en la institución belga.

Desde hace varios días se sabía que Alzate estaba en negociaciones para cambiar de equipo, pero para confirmar el traspaso necesitaba aprobación de la FIFA.

En entrevista con el Gol Caracol, de hecho, hace unos días, Alzate explicó la importancia que tiene para él cambiar de aires: “Venir a Bélgica es una buena oportunidad para coger buenos minutos, que es lo que necesito ahora mismo”.

“Standard es un buen club, un club histórico acá en Bélgica y no veo la hora de empezar. No me preocupa venir a una liga como la belga. Yo aún pertenezco al Brighton, lo más importante ahora es que voy a tener continuidad”, agregó.

Buena oportunidad para Alzate, que es uno de los mayores prospectos del fútbol colombiano de cara al futuro, ya que tener continuidad en Bélgica podría ser una gran noticia para la selección nacional.

“Ahora al jugar acá continuamente, lo que espero es tener la posibilidad de ser llamado. Siempre intento dar lo mejor que pueda para la selección”.

