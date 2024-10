“Terminó en un resultado que nos duele”: Gareca tras goleada de Colombia

La 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗛𝗔 de Ricardo Gareca continúa. Perdió los 4 partidos que dirigió por Eliminatorias desde que asumió la Selección Chilena:



❌ 3-0 vs Argentina

❌ 1-2 vs Bolivia

❌ 1-2 vs Brasil

❌ 4-0 vs Colombia pic.twitter.com/Dag6hYyUs4