¡Henry festejó con Panamá! La loca celebración que le da la vuelta al mundo: video

Con un gol en el minuto 90+4, Panamá derrotó este jueves 1-0 a Estados Unidos y avanzó por primera vez a la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre México y Canadá.

Cecilio Waterman aprovechó el único disparo a puerta de la escuadra centroamericana para anotar el gol del triunfo en el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles).

En su primer partido oficial bajo el mando de Mauricio Pochettino, Estados Unidos vio terminar su hegemonía en la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que había ganado las tres ediciones anteriores.

El gol de Waterman, con un potente zurdazo tras asistencia de Adalberto Carrasquilla, dejó helados al banco estadounidense y a los escasos aficionados locales en las gradas del SoFi Stadium.

Esta derrota supone un jarro de agua fría para Pochettino, que tenía en este torneo una de sus escasas oportunidades para preparar el Mundial de 2026 que Estados Unidos hospedará con México y Canadá.

“Estoy muy decepcionado, porque creo que la forma en que afrontamos el partido no fue la adecuada”, subrayó el entrenador argentino.

“Hay que encontrar la manera de competir mejor. Somos Estados Unidos pero no puedes ganar con la camiseta, tienes que demostrarlo, ser mejor, sufrir, si no esto no va a ser diferente”, recriminó el exentrenador del Tottenham y Paris Saint-Germain.

Primer finalista centroamericano

Panamá, por su parte, le asestó una tercera derrota consecutiva en su casa al ‘Team USA y es el primer finalista centroamericano de este torneo, en el que concluyó en cuarta posición los dos últimos años.

“Panamá tiene que estar orgulloso de lo que hicimos”, dijo su seleccionador, Thomas Christiansen, que declinó abordar implicaciones políticas de esta victoria en Estados Unidos.

En los últimos meses, las relaciones entre ambos países se han tensionado a raíz de las amenazas del presidente Donald Trump de recuperar el Canal de Panamá.

“No me gusta hablar de política, ya dije anteriormente que no son mis asuntos”, afirmó el exjugador del Barcelona, que admitió que esta vez la suerte estuvo de su lado.

“De la única manera que se puede ganar a Estados Unidos es con este compromiso, disciplina y orden táctico. Y luego también la suerte tiene que acompañarte y nos ha acompañado en este momento”, admitió.

Abrazo con Henry

Cuando todo el estadio aguardaba por la prórroga, la defensa local permitió que Adalberto Carrasquilla, la figura panameña, abriera al pico derecho del área para Waterman, que sorprendió al arquero Matt Turner con un fulminante disparo cruzado.

El delantero del Coquimbo Unido de Chile, que había ingresado como suplente, saltó entonces la valla y se fue directo hacia la estrella francesa Thierry Henry, que comentaba el juego a pie de campo, para abrazarlo efusivamente.

“El día anterior vino la Concacaf al hotel y me preguntaron cuál es tu ídolo de chico, y yo dije Henry. Fuiste una inspiración para mí”, le dijo después Waterman a Henry en la retransmisión de CBS Sports. “Fue una locura. Te vi cuando hice el gol y tenía que ir a saludarte”.

“Me pasaron muchas cosas en mi carrera, pero esto es diferente”, le respondió Henry. “Es la mejor celebración que vi en mi vida”.

