Tolima vs Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores 2026

El conjunto pijao es el último representante de Colombia en Copa Libertadores. Foto: Archivo Particular

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Deportes Tolima e Independiente del Valle se preparan para abrir este martes la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, aunque el equipo ecuatoriano tuvo que modificar su planificación de viaje hacia Colombia debido al terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes.

El conjunto dirigido por Independiente del Valle tenía previsto desplazarse desde Quito hacia Ibagué durante la tarde del lunes para quedar concentrado de cara al compromiso en el estadio Manuel Murillo Toro. Sin embargo, las afectaciones provocadas por el movimiento sísmico alteraron la operación aérea en Colombia y obligaron a cambiar el itinerario de la delegación.

Independiente del Valle modificó su viaje a Ibagué

El terremoto ocurrió a las 07:34 de este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento, de magnitud 7,4, fue sentido en diferentes zonas de Colombia, además de Ecuador y Panamá, y posteriormente se registraron varias réplicas.

Entre las ciudades mencionadas con afectaciones están Cali, Manizales y Pereira. La situación también provocó modificaciones en la operación aérea de algunas terminales colombianas.

Desde el departamento de comunicación de Independiente del Valle se informó que los aeropuertos de Ibagué y Armenia se encontraban cerrados, por lo que existía la posibilidad de retrasar el desplazamiento previsto para este lunes.

El equipo ecuatoriano tenía inicialmente programada su salida desde Quito después de las 14:00 y esperaba arribar a Ibagué aproximadamente a las 17:00. Finalmente, la nueva hora anunciada para el vuelo fue las 16:30, aunque el horario podía volver a modificarse dependiendo de las condiciones de la operación aérea en Colombia.

También fue modificada la atención prevista para los medios de comunicación. La delegación deberá completar su desplazamiento y, una vez en Ibagué, concentrarse para preparar el duelo ante Tolima.

El partido sigue programado

El cambio en el itinerario de Independiente del Valle no implica que el partido haya sido suspendido. Hasta la información disponible, el encuentro permanece programado para este martes 11 de agosto.

Ni la CONMEBOL ni Deportes Tolima habían comunicado una suspensión o modificación oficial del compromiso. Por ahora, la principal dificultad para el conjunto ecuatoriano está relacionada con la logística de su viaje, mientras deberá ajustar sus tiempos de descanso y preparación dependiendo de la hora definitiva de llegada.

La serie de octavos de final contempla dos partidos: el primero se jugará en territorio colombiano y la vuelta tendrá como escenario Quito.

Tolima busca sacar ventaja de la localía

En lo deportivo, Tolima consiguió avanzar a los octavos de final después de terminar segundo del Grupo B, con un registro equilibrado de dos victorias, dos empates y dos derrotas. La clasificación se definió apenas por diferencia de goles.

El equipo colombiano afrontará así apenas su segunda participación en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores. La anterior fue en 2022, cuando quedó eliminado en esta instancia frente a Flamengo después de un contundente 1-8 en el marcador global.

El Vinotinto y Oro llega además con buenas sensaciones en el torneo local. El pasado fin de semana derrotó 2-1 a Inter Bogotá, resultado que representó su cuarto triunfo en seis partidos disputados durante el segundo semestre del año. En sus últimos diez compromisos como local, entre todas las competiciones, registra siete victorias, un empate y dos derrotas.

La intención será aprovechar ese rendimiento en Ibagué para obtener una ventaja antes de viajar a Quito para el segundo encuentro.

Hora y dónde ver Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Copa Libertadores

Fecha: 11 de agosto de 2026

Hora: 7:30 p.m. hora de Colombia

Estadio: Manuel Murillo Toro

Tv: ESPN y Disney+

Independiente del Valle llega con una racha de 12 victorias

El panorama reciente del conjunto ecuatoriano es todavía más contundente. Independiente del Valle terminó primero del Grupo H con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Su último encuentro de la fase de grupos terminó con triunfo 1-0 sobre Rosario Central y marcó el comienzo de una racha perfecta: desde entonces, el equipo ha ganado los 12 partidos que ha disputado.

Además, mantuvo su arco en cero en ocho de esos 12 encuentros. Su capacidad ofensiva también ha sido destacada durante el año, pues marcó al menos dos goles en 13 de sus 17 partidos como visitante en todas las competiciones en 2026. Dos de las cuatro ocasiones en las que no alcanzó esa cifra se produjeron precisamente en la Copa Libertadores.

Tolima, por su parte, llega al encuentro con una particularidad ofensiva: ambos equipos marcaron en sus últimos seis partidos.

Un antecedente favorable para Tolima

La historia reciente entre ambos equipos también ofrece un dato que puede alimentar la confianza del conjunto colombiano. Tolima e Independiente del Valle ya se enfrentaron dos veces en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, y el equipo colombiano se mantuvo invicto con una victoria y un empate.

Independiente del Valle, además, tiene un registro desfavorable frente a equipos colombianos: apenas consiguió dos victorias, junto con tres empates y cinco derrotas, en sus enfrentamientos ante clubes del país.

En esta instancia de la Libertadores también tiene cuentas pendientes. El conjunto ecuatoriano fue eliminado en octavos de final en sus dos participaciones más recientes, en 2020 y 2023. En la última de ellas cayó ante Pereira por 1-2 en el marcador global.

La última vez que logró superar esta fase fue en 2016, cuando alcanzó la final del torneo y terminó perdiéndola ante Atlético Nacional.

Ahora, Tolima e Independiente del Valle volverán a encontrarse por la Copa Libertadores, con una primera cita en Ibagué marcada por la expectativa deportiva y, en las horas previas, por las dificultades que el equipo ecuatoriano afrontó para completar su viaje hacia Colombia.

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