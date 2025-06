Tragedia en Argentina: futbolista de 18 años murió durante una cirugía de rodilla

Camilo Nuin, futbolista argentino de 18 años, quien falleció en una operación de rodilla. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Camilo Nuin, futbolista de 18 años del club argentino San Telmo, de la segunda división de Argentina, falleció este miércoles durante una operación de rodilla, según anunció la institución, que precisó que las causas de su muerte aún no fueron determinadas.

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras divisiones juveniles y reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica”, anunció el club a través de sus redes sociales, en una publicación titulada ‘San Telmo de luto’.

Ante la noticia, el club decidió cerrar sus puertas durante la jornada de este miércoles en señal de duelo.

“Profundo pesar entre quienes compartimos horas con él, en el vestuario, en cada entrenamiento, en cada tarde defendiendo los colores del club”, expresó un comunicado, que detalló que Nuin disputó 82 encuentros en las categorías inferiores del equipo.

“Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten”, añadió el texto.

Según la prensa local, la cirugía del futbolista fue por lesión en los meniscos y en los ligamentos cruzados de la rodilla, y su fallecimiento se produjo en el quirófano.

Nuin se desempeñaba como volante creativo y había iniciado su carrera en las categorías infantiles de Boca Juniors, antes de pasar a Independiente y desembarcar luego en 2022 en San Telmo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó “profundo dolor” por la muerte del joven y transmitieron sus condolencias a su familia a través de un comunicado en sus redes sociales.

El desgarrador relato del padre de Camilo Nuin

El padre de Camilo, que lleva el mismo nombre, compartió con Telenoche los momentos previos a la tragedia: “Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada con un cirujano con el cual él se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza. Y vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos del partido del mundial de clubes de ayer, vinimos en el auto riéndonos”.

La jornada previa a la operación se vivió con tranquilidad. Padre e hijo compartieron momentos de risa y recuerdos, incluso minutos antes de que Camilo ingresara al quirófano. El padre recordó con detalle ese instante: “Nos reímos poniéndole la bata para entrar al quirófano porque se la había puesto al revés, le contábamos anécdotas de cuando era chico”.

Una hora después del arranque de la intervención, el padre recibió la primera señal de alarma. “Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen: ‘se complicó, lo están reanimando’. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar, ¿estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, dijo el padre.

Su familia quedó en shock. “Entré como en un aturdimiento, hay cosas como que no recuerdo, vi a la mamá en el piso, lo agarré al médico, le pregunté qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas, y después pedí por favor que me lo dejaran ver, lo vi, estuve con él, lo abracé, le di unos besos, le prometí unas cosas que me hubiese pedido que le prometa, con respecto a su hermana, a sus abuelos”.

“Le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar, pero que iba a estar fuerte como él, yo sé que hubiese querido que yo esté, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido, no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí, así que voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro porque es un dolor desgarrador que uno siente que estás parado, pero literalmente estás muerto”, expresó

La familia exige respuestas sobre lo ocurrido durante la intervención. Según el padre, el único profesional que se acercó tras la muerte de Camilo fue el cirujano, quien relató que la complicación surgió al momento de extraer el segundo injerto destinado a reemplazar los ligamentos.

“El cirujano fue el único que habló con nosotros. Nos dijo que, cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos, le dijeron: ‘Pará, pará, pará, que entró en paro’. No entiende bien por qué. Aparentemente, por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia. Yo no lo puedo certificar hasta después de la autopsia”, sostuvo. Por eso, afirmó que continuará con el pedido de justicia, porque “yo creo que fue mala praxis. No tengo la certeza porque no se hizo la autopsia, pero estoy convencido de eso”, reafirmó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador