Tragedia en el Monumental: un hincha murió durante el partido entre River Plate y Santa Fe

Aficionados de River Plate en el Monumental. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

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Una lamentable noticia se conoció durante el partido entre River Plate y Santa Fe, disputado en la noche de este miércoles en el estadio Monumental de Buenos Aires por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un hincha del equipo argentino falleció dentro del escenario mientras se desarrollaba el encuentro.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el hombre sufrió una descompensación mientras se encontraba en la tribuna San Martín. El aficionado recibió asistencia inmediata y fue sometido a labores de reanimación, pero no respondió a los procedimientos y posteriormente se confirmó su fallecimiento dentro del estadio.

Los primeros reportes indicaron que habría padecido un paro cardíaco y que fue atendido en el lugar. Todavía no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias ni sobre posibles condiciones preexistentes del aficionado. Los organismos competentes deberán realizar las investigaciones correspondientes para establecer las causas que derivaron en su muerte.

La tragedia se produjo en una noche ya difícil para River Plate desde lo deportivo. El conjunto argentino empató 1-1 con Santa Fe durante los 90 minutos y quedó eliminado tras la definición por penaltis. Después de 22 lanzamientos, el cuadro cardenal se impuso 8-7 y avanzó a los cuartos de final.

No es la primera vez que el estadio Monumental es escenario del fallecimiento de un hincha. De hecho, el precedente más reciente data de junio de 2023, cuando murió Pablo Marcelo Serrano, de 53 años, durante un partido entre River Plate y Defensa y Justicia, tras caer desde la tribuna Sívori Alta.

La caída de Serrano, según informaron los medios argentinos, fue de más de 15 metros y ocurrió cerca de los primeros minutos del encuentro. El hincha sufrió un traumatismo craneal de extrema gravedad y murió en el acto, en un hecho que provocó la suspensión del compromiso.

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