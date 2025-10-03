Logo El Espectador
03 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.

Trionda, en detalle: vea el nuevo balón del Mundial 2026 con tecnología integrada

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, fue presentado en Nueva York como símbolo de la unión de Estados Unidos, México y Canadá. Con un diseño que integra los emblemas de cada país y un chip que permitirá decisiones arbitrales más precisas, la pelota combina tradición e innovación para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

