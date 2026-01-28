Última fecha de la Champions League 2025/26: cuentas, clasificados y duelos clave

Este miércoles se definen en la Liga de Campeones 2025/26 los ocho equipos que clasifican directo a los octavos de final, los 16 que jugarán los play-offs, y lo otros ocho que se quedan sin nada.
Foto: UEFA Champions League
Última jornada, todo en juego. La fase de liga de la Champions League 2025/26 llega a su octava y última fecha. En 90 minutos se definirán los equipos que clasificarán de manera directa a octavos de final, los que deberán pasar por repechaje y los que dicen adiós.
Arsenal llega como el equipo perfecto con siete partidos y siete victorias. Los dirigidos por Mikel Arteta arrancaron el certamen continental con firmeza y le apuntan a un cierre perfecto. Su último juego de esta fase es también más una formalidad, pues ya está entre los 16 mejores.
Bay...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación