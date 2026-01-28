Última fecha de la Champions League 2025/26: cuentas, clasificados y duelos clave

Este miércoles se definen en la Liga de Campeones 2025/26 los ocho equipos que clasifican directo a los octavos de final, los 16 que jugarán los play-offs, y lo otros ocho que se quedan sin nada. Foto: UEFA Champions League

Última jornada, todo en juego. La fase de liga de la Champions League 2025/26 llega a su octava y última fecha. En 90 minutos se definirán los equipos que clasificarán de manera directa a octavos de final, los que deberán pasar por repechaje y los que dicen adiós.

Arsenal llega como el equipo perfecto con siete partidos y siete victorias. Los dirigidos por Mikel Arteta arrancaron el certamen continental con firmeza y le apuntan a un cierre perfecto. Su último juego de esta fase es también más una formalidad, pues ya está entre los 16 mejores.

Bay...