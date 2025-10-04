Logo El Espectador
Un cielo sin estrellas: el Mundial Sub-20 ya no atrae a los elegidos

El torneo juvenil que antes catapultó a estrellas como Maradona, Messi o Haaland, hoy se juega sin las figuras más prometedoras de la actualidad. El mercado y la inmediatez mandan.

Daniel Bello
Daniel Bello
04 de octubre de 2025 - 04:00 p. m.
Antes era habitual que los juveniles del momento, como Lionel Messi (2005), Erling Haaland (2019) y Paul Pogba (2013) jugaran el Mundial Sub-20, pero ahora las principales promesas no fueron citadas, como es el caso de Endrick, Lamine Yamal y Franco Mastantuono.
Foto: Éder Rodríguez

El Mundial Sub-20 sigue siendo, en el papel, la gran vidriera juvenil de la FIFA. Es el escenario en el que tradicionalmente las jóvenes promesas se exponen ante una lupa internacional, en el que los cazatalentos de la élite están pendientes para atrapar a la próxima gran estrella de este deporte.

Pero si recorremos los nombres de las figuras de los últimos torneos y los comparamos con los de hace unos años, veremos un fenómeno sutil pero constante, y es que el torneo ha dejado de reunir, con la frecuencia de antaño, a los juveniles más...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

