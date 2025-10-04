Un cielo sin estrellas: el Mundial Sub-20 ya no atrae a los elegidos

Antes era habitual que los juveniles del momento, como Lionel Messi (2005), Erling Haaland (2019) y Paul Pogba (2013) jugaran el Mundial Sub-20, pero ahora las principales promesas no fueron citadas, como es el caso de Endrick, Lamine Yamal y Franco Mastantuono. Foto: Éder Rodríguez

El Mundial Sub-20 sigue siendo, en el papel, la gran vidriera juvenil de la FIFA. Es el escenario en el que tradicionalmente las jóvenes promesas se exponen ante una lupa internacional, en el que los cazatalentos de la élite están pendientes para atrapar a la próxima gran estrella de este deporte.

Pero si recorremos los nombres de las figuras de los últimos torneos y los comparamos con los de hace unos años, veremos un fenómeno sutil pero constante, y es que el torneo ha dejado de reunir, con la frecuencia de antaño, a los juveniles más...