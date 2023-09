Uruguay vs. Chile en vivo: conozca las sorpresivas titulares ¡Sin históricos!

Federico Valverde, referente de la selección de Uruguay. Foto: EFE - Alberto Valdés POOL

Marcelo Bielsa se estrena este viernes, desde las 6:00 p. m., como director técnico de Uruguay en un duro examen ante Chile y en clima expectante por la baja de sus ídolos Cavani y Suárez.

Con su personal estilo, el ‘Loco’ Bielsa apostó fuerte en la renovación del plantel celeste: dejó afuera a dos grandes figuras históricas como Luis Suárez y Edinson Cavaeni, sin atender las fuertes críticas de la prensa y de los simpatizantes.

La mayor responsabilidad recae ahora en estrellas con gran proyección, pero aún en formación, como el volante Federico Valverde (Real Madrid) y el delantero Darwin Nuñez (Liverpool).

👕 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨



El vestuario espera por los protagonistas. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/KchsX5KLNj — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 8, 2023

Los duelos entre Uruguay y Chile se han transformado en un clásico regional en los últimos años con duras batallas.

En el banco de La Roja estará sentado el argentino Eduardo Berizzo, a quien se le dificulta instrumentar una renovación de la exitosa ‘generación dorada’, que comenzó a formar Bielsa, maestro del actual DT chileno.

El entrenador aún no ha hallado relevos de jugadores clave como Arturo Vidal y Alexis Sánchez (lesionado), artífices de los títulos de la Copa América de 2015 y 2016.

La actualidad de Chile es prácticamente la contracara de la de Uruguay: la roja basa todavía su funcionamiento en varios de sus referentes históricos y el recambio aún no ha logrado cuajar. Al Mundial de Catar 2022 ni siquiera logró clasificar.

⚽🇨🇱😍 Así llegamos al Centenario... ‼



Todos y todas #SomosLaRoja, gracias por acompañarnos...



Son pura energía positiva ❤️🥰💪



📸 Carlos Parra pic.twitter.com/8DeCZFUOgU — Selección Chilena (@LaRoja) September 8, 2023

Y en Chile todavía recuerdan con cariño a Bielsa, el DT que inició el camino con la generación dorada de la Roja, liderada por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que años después se consagraron en la Copa América de 2015 y 2016.

El actual DT de Chile, el también argentino Eduardo Berizzo, debió anular, a último momento la convocatoria de cuatro jugadores que se lesionaron el fin de semana.

Por eliminatorias mundialistas, Chile nunca ganó en Uruguay.

En los dos amistosos con los que hizo sus primeras armas en la celeste, en junio, Bielsa probó futbolistas y sistemas.

Aunque se trató de rivales poco exigentes (Cuba y Nicaragua), pudo observarse por momentos muestras de lo que pretende: velocidad en todas las líneas, juego de primera, presión en campo adversario, vértigo en ataque.

🇺🇾 Con caricaturas 𝑼𝙧𝒖𝙜𝒖𝙖𝒚 presenta el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas con Marcelo Bielsa como protagonista.



¡Ingenio 💯¡ pic.twitter.com/gZvQPZEQTn — Guillermo Arango (@guilloarango) September 8, 2023

“El loco” tiene varias cartas a su favor para amalgamar el nuevo equipo, según han coincidido los propios futbolistas convocados a medida que fueron llegando a Montevideo desde el fin de semana pasado: su preciso conocimiento del presente y características de los jugadores, la intensidad con la que entrena y su capacidad para transmitir lo que pretende.

El Centenario de Montevideo se prepara para un gran choque. Así formaran los equipos.

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

☑️ 𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘



Así va La Celeste frente a Chile en el debut de las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 26™.



🏟️ Estadio Centenario

🕒 20h

📺 https://t.co/qVMBrYKoRh

✍🏼 Marcelo Bielsa#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/zd9kiihRjQ — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 8, 2023

Chile: Brayan Cortés; Nayel Mehssatou, Gary Medel, Guillermo Marián, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Diego Valdés, Marcelino Núñez; Ben Brereton y Alexander Aravena. Seleccionador: Eduardo Berizzo.

⚽🇨🇱😍 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗘 ‼



📍 Estos son los elegidos para iniciar las #Clasificatorias2026 ante Uruguay en el Centenario de Montevideo...



⏰ 20:00 horas

📺 @chilevision y @paramountplus #SomosLaRoja pic.twitter.com/JXhCLzccoX — Selección Chilena (@LaRoja) September 8, 2023

El recambio generacional se acompaña de la salida de referentes. Las más polémicas fueron sin duda las del ‘Pistolero’ Luis Suárez y del ‘Matador’ Edinson Cavani.

La presencia o no de ambos delanteros en la lista de convocados (Cavani no podía jugar ante Chile por suspensión, pero sí ante Ecuador) fue motivo de intensa discusión en el medio futbolístico -no solo uruguayo-, sobre todo desde que trascendió que Bielsa no los tendría en cuenta para esta doble fecha.

“Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, dijo el sábado pasado el entrenador rosarino en conferencia de prensa.

Uruguay tendrá además otras ausencias obligadas, por lesión, fundamentalmente Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, José María Giménez y Ronald Araújo, claves en la selección en su andamiaje anterior.

