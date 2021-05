Van Dijk sigue lesionado y anunció que no jugará la Eurocopa con Países Bajos

El defensor neerlandés de Liverpool no ha logrado recuperarse de la lesión que le ocasionó Jordan Pickford.

El defensa internacional neerlandés Virgil van Dijk, que se recupera de una grave lesión en una rodilla, eligió renunciar a la Eurocopa con Países Bajos ya que prefiere continuar su recuperación con vistas a la próxima temporada con Liverpool, según lo anunció este miércoles el jugador.

“Siento físicamente que es una buena decisión decidir no ir a la Eurocopa y realizar la última fase de mi convalecencia durante la pretemporada. Por tanto, me focalizo completamente en la pretemporada con el club y es un objetivo realista”, declaró en una entrevista difundida en el sitio internet de su club.

El defensa central neerlandés de 29 años, elegido mejor jugador de la UEFA de la temporada 2018-2019, se había sometido en octubre a una operación de ligamentos en la rodilla derecha, dañados tras una entrada de Jordan Pickford en el derbi contra Everton.

Esta grave lesión le hizo perderse casi toda la temporada con Liverpool, pero había una esperanza de ver a Van Dijk recuperado antes de la Eurocopa para poder disputarla. Una esperanza que fue anulada este miércoles por el propio implicado.

“Estoy verdaderamente contrariado por no poder ir a la Eurocopa, pero es la buena decisión por el momento y, espero, para el futuro”, afirmó, asegurando que su convalecencia va bien.

“Hace siete meses, me lesioné y el camino ha sido muy largo. He debido tomar las cosas paso a paso. Las cosas han ido bien, no he tenido un verdadero contratiempo, he progresado bien”, comentó el vencedor de la Liga de Campeones de 2019 con Liverpool.

Van Dijk espera regresar al 100% para la temporada 2021-2022 de la Premier League, que debe comenzar el fin de semana del 14 de agosto.

Esta ausencia es un golpe duro para Países Bajos, ya que el futbolista es uno de los pilares defensivos de la selección. Con Van Dijk en el eje central, la Naranja Mecánica alcanzó, por ejemplo, la final de la Liga de Naciones en 2019, perdida frente a Portugal (1-0).

La selección neerlandesa, que jugará sus tres primeros partidos en casa en Amsterdam, en el marco de este formato paneuropeo organizado en once países, debitará en el torneo el 13 de junio contra Ucrania en el Grupo C.