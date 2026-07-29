EN VIVO| Vasco da Gama 0-0 Medellín: siga el minuto a minuto del repechaje en Sudamericana

Independiente Medellín visita Río de Janeiro con la misión de quedarse con una serie que llega igualada 2-2 y conseguir el boleto a los octavos. Foto: EFE - STR

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Independiente Medellín está a 90 minutos de definir su futuro internacional. Este miércoles, el conjunto antioqueño visita a Vasco da Gama en el estadio São Januário de Río de Janeiro por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que llega completamente abierta tras el empate 2-2 registrado en Medellín. Ahora, lejos de casa y ante un escenario adverso, el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea buscará dar el golpe para instalarse en los octavos de final del torneo continental.

La igualdad de la ida dejó sensaciones encontradas para el Poderoso. Aunque John Edwin Montaño fue la gran figura al marcar un doblete, el equipo no logró sacar ventaja en un compromiso disputado a puerta cerrada en el estadio Atanasio Girardot debido a las sanciones impuestas por la Conmebol. En Brasil, Medellín intentará escribir un nuevo capítulo de su campaña internacional y también sueña con avanzar para enfrentar a Olimpia de Paraguay en los octavos de final.

Siga acá el minuto a minuto de Medellín vs Vasco da Gama en Copa Sudamericana 2026

05’ ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️⚫️(2) 0-0 (2) MEDELLÍN 🔴🔵: Los primeros cinco minutos muestran el libreto esperado en Río de Janeiro. Vasco da Gama asume la iniciativa y maneja la posesión, mientras que Medellín espera ordenado en su campo. Por ahora, el dominio territorial del conjunto brasileño no se ha traducido en ocasiones claras y el partido sigue sin emociones en las áreas.

01’ ⏱️ VASCO DA GAMA ⚪️⚫️(2) 0-0 (2) MEDELLÍN 🔴🔵: Ya rueda el balón en Brasil.

Léo Jardim será el encargado del arco. La línea defensiva estará integrada por Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan y Lucas Piton. En el mediocampo estarán Thiago Mendes, capitán del equipo, junto a Ramón Rique y Tche Tche. En ataque, el tridente ofensivo lo conformarán Nuno Moreira, Carlos Andrés Gómez y Claudio Spinelli, como referente de área.

Éder Chaux será el arquero. En defensa estarán Esnyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela y Jhan Mena. El mediocampo lo conformarán Halam Loboa y Didier Moreno, mientras que por las bandas actuarán Juan José Córdoba y John Montaño. En ataque, la dupla será Agustín Martegani y Jeison Medina.

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: São Januário (Río de Janeiro, Brasil)

Canal: ESPN y Disney+

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