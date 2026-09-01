¡Venta millonaria en Inglaterra! Manchester City desembolsó cifra récord por Enzo Fernández

El argentino dejará Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City, en una operación que pone fin a una extensa novela sobre su futuro. Foto: EFE - DAVID CLIFF

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Manchester City llegó a un acuerdo con Chelsea para fichar a Enzo Fernández por £125 millones (alrededor de 169 millones de dólares), en una operación que iguala el récord de transferencia británico establecido el verano pasado por Liverpool con la contratación de Alexander Isak procedente de Newcastle United. El mediocampista argentino ya recibió autorización para someterse a los exámenes médicos antes de completar su llegada al conjunto dirigido por Enzo Maresca.

La operación pone fin a una de las grandes novelas del mercado de fichajes. Chelsea había señalado el pasado 14 de agosto que esperaba contar con Fernández para la temporada 2026-27, después de que venciera el plazo que el propio club había establecido sin recibir una oferta del Manchester City.

Manchester City finalmente apuesta por Enzo Fernández

Chelsea había fijado en £120 millones la valoración de Fernández y había dejado claro que, si no recibía una propuesta por esa cantidad dentro del periodo establecido, el jugador no abandonaría Stamford Bridge durante este verano. Según el club londinense, esas condiciones habían sido comunicadas tanto al City como al entorno del futbolista, cuyos representantes conocían la valoración desde mayo.

Sin embargo, el escenario cambió después de que el Manchester City reorientara sus esfuerzos hacia Fernández. El equipo inglés había intentado incorporar al atacante del Liverpool Cody Gakpo, pero el conjunto de Merseyside rechazó una propuesta que podía alcanzar los £80 millones.

El interés del City por Fernández ya había sido reportado en abril, cuando el argentino aparecía entre las alternativas que el club contemplaba para reforzar su mediocampo. Su llegada se suma a las incorporaciones del inglés Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest por £116 millones, y Ayyoub Bouaddi, quien llegó desde Lille por una cifra inicial de €95 millones.

El movimiento también responde a los cambios que ha sufrido el centro del campo del Manchester City, después de la salida de Rodri rumbo al Barcelona y la marcha de Tijjani Reijnders al Al Qadsiah de Arabia Saudita.

Los últimos meses de Fernández en Chelsea

La relación entre Fernández y los aficionados del Chelsea se había deteriorado durante las últimas semanas. El argentino fue abucheado por los seguidores en Stamford Bridge durante el último amistoso de pretemporada contra Real Sociedad y volvió a recibir silbidos en el primer partido de la Premier League, frente al Fulham.

Después de ese encuentro, Fernández se marchó directamente por el túnel y no se unió a sus compañeros para saludar a los aficionados visitantes. Posteriormente, tampoco apareció en los partidos ante Luton Town, por la Carabao Cup, y Brighton & Hove Albion, por la liga.

El mediocampista también había generado dudas sobre su continuidad durante la parte final de la temporada 2025-26. En abril, el entonces entrenador Liam Rosenior decidió dejarlo fuera durante dos partidos, una decisión que su agente, el exinternacional argentino Javier Pastore, calificó de “completamente injusta”. Fernández posteriormente ofreció disculpas y regresó a la convocatoria.

Su etapa en Londres termina después de 170 partidos con Chelsea, 31 goles y 30 asistencias. El argentino había llegado procedente del Benfica en enero de 2023 por £106,8 millones, estableciendo entonces el récord británico de transferencia. Además, tenía contrato con el club hasta 2032.

Una salida que también cambia el proyecto del Chelsea

La marcha de Fernández no solamente representa una importante operación económica para Chelsea. También supone un cambio relevante en la construcción del equipo dirigido por Xabi Alonso.

Durante su etapa en Stamford Bridge, Fernández tuvo uno de sus mejores momentos bajo las órdenes de Maresca, actuando como un mediocampista más adelantado por el sector izquierdo y llegando con frecuencia al área rival. En la última temporada marcó 15 goles.

Sin embargo, Chelsea ya había invertido £117 millones en Morgan Rogers para ocupar ese espacio del campo, mientras que Fernández habría tenido que adaptarse al doble pivote del nuevo proyecto.

Fernández también tuvo un papel importante dentro del vestuario. Durante buena parte de su paso por Chelsea ejerció como vicecapitán de facto de Reece James y llevó regularmente el brazalete. Su liderazgo y presencia en el grupo eran valorados, aunque su lenguaje corporal con algunos compañeros había generado cuestionamientos.

Con su venta al Manchester City, Chelsea avanza en el reinicio cultural y la renovación de su mediocampo bajo Xabi Alonso, mientras el conjunto de Manchester incorpora a un futbolista que conoce bien a su nuevo entrenador: Fernández trabajó durante 18 meses con Maresca en Chelsea.

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