Video de pelea entre Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado

Una de las principales revelaciones del documental All or Nothing: Juventus, de Amazon Prime, sobre la temporada 2020/21 del club blanco y negro, disponible en Prime Video desde este jueves 25 de noviembre de 2021, fue la un video en el que Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado, compañeros durante varias temporadas en ese club, discuten tras una derrota en un partido de la Liga de Campeones de Europa.

¿Por qué se pelearon Cuadrado y Cristiano Ronaldo? El delantero portugués ingresó muy disgustado al camerino de la Veccia Signora gritando: “Mierda, mierda, somos una mierda, no jugamos a nada”, tras lo cual el volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado respondió: “Vamos a recuperarnos, tranquilo, tranquilo”.

El video de la discusión entre Cuadrado y Cristiano Ronaldo tras ser eliminados a manos de Juventus.



📹 Amazon Prime - All Or Nothing pic.twitter.com/Ld53SCu3sd — Sebastián C (@SebasCG97) November 25, 2021

El lusitano Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del torneo de clubes más importante del mundo, continuó: “Jugamos una mierda siempre, yo también, yo también. Yo me incluyo también, no he jugado a nada”, mientras el antioqueño Juan Guillermo Cuadrado de decía: Tranquilo, tienes que dar ejemplo, tranquilo”.

“Tenemos que decir la verdad, es un partido de Champions y hay que tener personalidad”, reclamaba Cristiano Ronaldo ante la mirada silenciosa del resto de sus compañeros y un Juan Guillermo Cuadrado que intentaba calmarlo.

La discusión termino cuando el técnico Andrea Pirlo intervino: “Basta, basta, ustedes. Basta Cri, basta Juan”.

Las imágenes aparecen en el documental All or Nothing: Juventus, de Amazon Prime. La serie original de Amazon fue presentada durante una conferencia de prensa en el Allianz Stadium, con la presencia del vicepresidente de la Juventus, el ex volante Pavel Nedved, y varios ejecutivos del club y de la productora.

La pelea entre Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado no pasó a mayores, sino quedó como un incidente del fútbol. Jugaron cuatro años juntos en la Juventus y ganaron cinco títulos, dos veces la Serie A de Italia, una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia. En ese tiempo CR7 marcó 101 goles en 134 partidos.