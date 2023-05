“God Save the King”, el himno fue abucheado en el partido de Liverpool

Aficionados de Liverpool abuchean el himno del Reino Unido en honor al rey. Foto: EFE - Peter Powell

El himno “God Save the King”, que sonó en honor del rey Carlos III en el día de su coronación, fue ampliamente abucheado en el estadio de Anfield, antes del partido entre Liverpool y Brentford en la jornada 35 de la Premier League.

A lo largo de la fecha, el fútbol inglés le rindió homenaje a la llegada al trono del nuevo rey, aunque en varios de los estadios hubo rechazo a su figura.

Mire: ¿Empieza a verse campeón? Manchester City y una nueva victoria en la Premier

Sobre todo, la mayor tensión se sintió en Liverpool, donde los pitidos al rey se llevaron los focos.

Hinchas de Liverpool abuchean y silban el himno "God save the king" en Anfield.

No lo quieren ni un poquito a Carlos III 😂pic.twitter.com/1tGNXzbpUX — 🇦🇷 Pablo Saldivia ⭐⭐⭐ (@psldv) May 6, 2023

Entre la represión de las huelgas de mineros de mediados de los años 1980 y la catástrofe de Hillsborough en 1989, donde murieron 97 hinchas de los Reds, los motivos del resentimiento de los hinchas hacia el gobierno y las instituciones son numerosas.

El año pasado, antes de las finales de la Copa de Inglaterra y de la Copa de la Liga inglesa, ambas ganadas por el Liverpool en Wembley, el himno también fue sonoramente abucheado por los hinchas del Liverpool.

También: Giro de Italia: Remco Evenepoel empezó pisando fuerte en la carrera por el título

Inmediatamente después del himno nacional, la canción “You’ll Never Walk Alone”, himno oficioso del club, fue cantado a pleno pulmón por todo el estadio.

A pesar del riesgo de abucheos, el club había decidido emitir el himno en su megafonía, como ocurre en todos los estadios de la Premier League este fin de semana.

La polémica se había llevado varios titulares de prensa durante toda la semana en Inglaterra, aunque el club de Liverpool fue vehemente en su postura de poner el himno.

Le puede interesar: Playoffs de la NBA: el despertar de los Suns y el tropiezo del MVP

El viernes, en una conferencia de prensa, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se mostró diplomático sobre esta cuestión.

“La postura del club es la mía. Además, es un tema en el que no puedo tener una opinión fijada. Soy alemán, no tenemos rey o reina, tengo 55 años y nunca he vivido eso”, señaló.

“Estoy seguro de que mucha gente del país celebrará la coronación. Otros no estarán interesados y a otros no les gustará. Así son las cosas y así será en todo el país”, añadió.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador