Xabi Alonso en el Real Madrid: ¿por qué no logró sostener su ambicioso proyecto?

Su llegada, en mayo, trajo optimismo al conjunto merengue. Foto: EFE - SERGIO PEREZ

En Real Madrid, la historia reciente demuestra que ningún entrenador está exento de salidas abruptas. Da igual el nombre, el pasado como jugador o el prestigio acumulado fuera del club. En el Santiago Bernabéu, el margen de error es mínimo y la paciencia, casi inexistente. Xabi Alonso lo comprobó en primera persona. Ocho meses después de asumir el cargo con la misión de liderar un nuevo ciclo, el técnico ya hace parte de la larga lista de entrenadores que no lograron sobrevivir al entorno más exigente del fútbol mundial.

