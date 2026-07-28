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Zinedine Zidane es el nuevo técnico de Francia: comienza una nueva era

Los bleus abren una nueva página de su historia con uno de sus máximos referentes al frente. El ídolo que conquistó el mundo como jugador ahora buscará repetir la historia desde el banquillo.

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Daniel Bello
Daniel Bello
28 de julio de 2026 - 11:50 a. m.
Zinedine Zidane asumió las riendas de la selección de Francia.
Zinedine Zidane asumió las riendas de la selección de Francia.
Foto: AFP - JAVIER SORIANO
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Zinedine Zidane asumió este martes, de manera oficial, la dirección técnica de la selección de Francia. El exfutbolista, uno de los máximos ídolos del combinado bleu, sucede en el cargo a Didier Deschamps y afronta ahora el reto de conducir a una de las selecciones más importantes y talentosas del mundo.

La llegada de Zizou supone un cambio de rumbo en uno de los combinados nacionales más fuertes de la actualidad. Tras 14 años, Francia dejó de estar bajo las órdenes de Deschamps, quien dirigió 185 partidos y obtuvo dos títulos: el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones 2021. También alcanzó las finales de la Eurocopa 2016 y el Mundial de Qatar 2022.

Zidane, de 54 años, dio este martes sus primeras palabras como seleccionador francés durante su presentación oficial. El inicio de su ciclo al frente del combinado, dos veces campeón del mundo, será en octubre, cuando encare la Liga de Naciones de la UEFA y enfrente a las selecciones de Turquía y Bélgica.

“El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería”, confesó Zidane durante su primera rueda de prensa en el cargo. “Es algo diferente a entrenar un club, pero no me da miedo. Es lo que quería hacer. Tendré equilibrio entre mi vida personal y la selección de Francia”, agregó.

La experiencia de Zidane como entrenador nos lleva, sin duda, al Real Madrid. Entre 2014 y 2016 dirigió al Castilla, filial del gigante merengue. Luego tuvo dos etapas con el plantel profesional, la más exitosa entre 2016 y 2018, cuando conquistó tres Ligas de Campeones consecutivas. También pasó por el banquillo blanco entre 2019 y 2021.

La selección de Francia será su primera experiencia al frente de un equipo después de cinco años alejado de los banquillos y las pizarras. Desde su salida del Madrid en 2021, Zidane permaneció fuera de la actividad profesional, a la espera de una oportunidad que finalmente llegó para cumplir su gran objetivo.

“He tenido propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes, pero las he rechazado todas por la selección de Francia”, reveló Zidane, quien calificó el puesto como un sueño. Ahora, el entrenador tendrá la misión de iniciar una nueva etapa y mantener a los bleus entre los grandes protagonistas del fútbol internacional.

Durante su etapa como futbolista, Zidane fue un referente para el seleccionado francés. Lideró al equipo en la conquista del Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa de 2000. También fue clave en el subcampeonato logrado en Alemania 2006, torneo que marcó su despedida de las canchas y el cierre de una brillante carrera internacional.

Como jugador también dejó huella en equipos importantes como Juventus y Real Madrid, siendo considerado ídolo en ambas instituciones. Se retiró relativamente joven, a los 34 años, a mediados de 2006. Desde entonces se formó como entrenador y construyó una exitosa trayectoria en el banquillo.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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Caleño82(jx49o)Hace 40 minutos
Un tipo que, además del respaldo que le da la Historia, maneja una madurez y solvencia en su accionar y manera de hablar. Espero lo mejor para Zizou al frente de la selección de su país.
Álamo(88990)Hace 1 hora
¡Uf, violento cabezazo!! "¡Histérico!", le faltó en el titular...
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