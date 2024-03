Zlatan Ibrahimović será el presidente de la Kings World Cup: “el fútbol me extraña”

Zlatan Ibrahimovic, presidente de la Kings World Cup Foto: Kings League World

El exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic será el presidente de la Kings World Cup que del 26 de mayo al 8 de junio se celebrará en México, informan los organizadores.

Ibrahimovic se une al proyecto Kings y sigue la estela de estrellas como Iker Casillas, Kun Agüero o Neymar.

“He ganado más de 30 títulos, he marcado más de 500 goles y no hay nadie que no conozca mi nombre. No extraño el fútbol, el fútbol me extraña a mí. Soy el mejor. Soy el rey de reyes. Bienvenidos a mi Copa del Mundo”, aseguró el exjugador.

La Kings World Cup 2024, con sede en México, contará con 32 equipos: 10 de la Kings de España, 10 de Américas y 12 invitados de distintos países, empezando por los dos brasileños que ya se conocen: G3X FC del streamer Gaules y FURIA FC de O Estagiário y Falcao, apoyados por Neymar Jr.

El campeón se llevará un premio en metálico de 1 millón de dólares.

