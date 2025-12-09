Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Deportes
09 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.

Gerardo Pelusso habla de la Copa Sudamericana de Santa Fe en 2015: “Fue una hazaña gigante”

El entrenador uruguayo le concedió una entrevista a El Espectador por los 10 años del primer título continental que logró el cuadro cardenal. Recordó viejas anécdotas del equipo campeón e incluso dio su opinión sobre el presente y futuro de la institución.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

Temas Relacionados

Gerardo Pelusso

Copa Sudamericana

Santa Fe

Entrevistas El Espectador

Fútbol Colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.