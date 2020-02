Camilo Villegas llega segundo a la última jornada del Country Club de Bogotá Championship

Redacción deportes

El colombiano Camilo Villegas firmó este sábado una tarjeta de 69 golpes, dos abajo del par, y está en el segundo lugar del Country Club de Bogotá Championship empatado con el estadounidense John Chin. Ambos jugadores se encuentran a tres golpes del nuevo líder, el también estadounidense John VanDerLaan.

El puntero firmó su segundo 66 de la semana para escalar a la punta del campeonato del Korn Ferry Tour. A la ronda final, VanDerLaan llega con un total de 195 impactos (-17). En el cuarto lugar, a cuatro golpes, se encuetran Will Zalatoris (63) y el chileno Guillermo Pereira (68).

Con globales individuales de 200 golpes (-12) igualan los estadounidenses Ben Kohles (67), Dylan Wu (68) y Ethan Tracy (70) y el australiano Brett Drewitt (67). El Top-10 lo cierran tres jugadores con -11, entre ellos el mexicano Roberto Díaz.

"Fue un día de mucha paciencia. No arranqué muy bien en el 1 pero eso no me sacó de concentración. Para la vuelta empezó a llover y eso cambia las condiciones. Los ‘greenes’ se ponen algo blandos y en un campo como este hay que saber dónde atacar y dónde no hacerlo”, sostuvo Villegas, que esta semana tiene a su hermano Manuel como caddie.

El colombiano de 38 años, ganador de cuatro títulos en el PGA Tour, tuvo un mal tiro de salida en el 1. En ese hoyo se fue a la derecha y tuvo que conformarse con ‘bogey’. Desde ahí se mantuvo haciendo pares hasta el 8 donde llegaría el primero de tres birdies consecutivos, tras una gran recuperación al fallar en la salida y un sensacional segundo tiro en el complicado par 4 del 9.

Otro ‘birdie’ del día lo tendría en el 12. Cuando llegó al 16 se mantenía colíder con VanDerLaan pero un ‘bogey’ en el 17, contrastando con el remate de ‘birdie’-‘birdie’-par del estadounidense, lo llevaría a distanciarse por tres golpes de cara a la ronda de domingo.

"Creo que John jugó increíble todo el día. Aprovechó su buen juego y se merece estar en la posición en la que está. El apoyo del público es algo para destacar. Me han animado a lo largo de mi carrera y esta semana no ha sido la excepción. Es maravilloso estar en mi país y este domingo saldré a tratar de ganar para darle una alegría a todos los que han hecho este evento posible”, afirmó Camilo, que tendrá horarios de salida a la última ronda a las 10:00 a.m.

El también antioqueño Nicolás Echavarría, con ronda de 69 (-2), ascendió hasta la casilla 41 en el orden, recuperando un ‘bogey’ con tres ‘birdies’ en el día. Su total es de 206 golpes (-6), lo que lo dejó en la parte media del listado de posiciones con una buena posibilidad de mejorar en el tránsito final. El tercer colombiano que superó el corte fue David Vanegas, quien comparte el lugar 57 con 209 tiros (-3).