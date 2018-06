Camilo Villegas se alista para su regreso a la competición

Redacción Deportes y Fedegolf

El mejor golfista colombiano de todos los tiempos ha sufrido molestias físicas que no le han permitido disputar los torneos del PGA Tour. Esta cerca del regreso.

Luego de cerca de dos meses fuera de los campos por cuenta de una lesión en uno de sus hombros, el colombiano Camilo Villegas poco a poco alista su retorno al golf competitivo, retomando una campaña en la que busca conservar su condición dentro del PGA Tour.

Como se recuerda, horas antes del inicio del RBC Heritage el antioqueño anunció sorpresivamente su salida por lesión de este certamen, manteniéndose ausente de las siguientes citas a las que estaba clasificado.

Según las informaciones, el colombiano tendría en su calendario el regreso la siguiente semana en el FedEx St. Jude Classic, completando entonces casi dos meses sin participaciones en torneos del máximo circuito del planeta, su más prolongada ausencia desde que forma parte del tour hace más de una década.

Villegas, cuya última aparición oficial fue en el Houston Open en la primera semana de abril, cumplió con su recuperación en su hogar en suelo estadounidense en Júpiter (La Florida) y en la ciudad de Medellín, en donde se encuentra por estos días. Se le ha visto montando bicicleta junto a su amigo, el ciclista Rigoberto Urán, quien irá este año al Tour de Francia.

De hecho, este domingo 3 de junio Camilo estará presente en la Ruta Colombia Gran Fondo Antioquia, iniciativa ciclística que se tomará algunas poblaciones cercanas a Medellín y en que le permitirá al antioqueño rematar su etapa de recuperación para su retorno a la semana siguiente en Memphis.

Adicionalmente, el colombiano se prepara en estos meses para asumir un nuevo rol, el de padre y luego que se confirmara el embarazo de su esposa María a comienzos de año. Villegas, que a este jueves no estaba consignado en ninguno de los ‘fields’ para las eliminatorias seccionales para el U.S. Open, se encuentra en el puesto 176 en la FedEx Cup, ubicación que no le alcanzaría para clasificar a los ‘playoffs’ y tampoco para retener su tarjeta completa en el PGA Tour 2018-19.

En su campaña 2017-18, el antioqueño ha intervenido en catorce competencias oficiales, superando el corte en ocho y logrando un empate en el puesto 17 en el CIMB Classic en Asia a finales de 2017 como su mejor resultado. En sus últimas salidas falló el corte, en el Valspar Championship, el Arnold Palmer Invitational y el Houston Open.

Por el momento, el colombiano sigue en duda en lo que a ‘Majors’ se refiere, completando hasta ahora su tercera temporada consecutiva sin estar en los certámenes del ‘Grand Slam’ a nivel mundial.