Camilo Villegas sigue al frente del Country Club Bogotá Championship

Redacción deportes

El antioqueño, colíder tras las dos primeras jornadas, espera redondear el fin de semana una gran actuación en la capital de la República, en donde no jugaba desde 2003.

Se nota que el golfista colombiano Camilo Villegas está en casa. El antioqueño es la gran figura del Country Club de Bogotá Championship y luego de dos muy buenas rondas lidera el torneo, al lado del estadounidense John VanderLaan.

A su tarjeta de 64 golpes del jueves le sumó 65 impactos este viernes, cuando jugó en el campo Pacos y Fabios, por lo que se mantiene en la punta de la cuarta competencia del Korn Ferry Tour en 2020.

Tras esos 36 hoyos en la capital colombiana, Villegas 129 golpes, 12 abajo del par, y de momento empata con John VanderLaan. A un impacto de los colíderes están los estadounidenses John Chin y Ethan Tracy, este último ganador del evento en 2017. En la quinta posición en solitario se encuentra otro latinoamericano, Guillermo Pereira, con total de 131 golpes.

A tres golpes están el canadiense Taylor Pendrith y los estadounidenses Trevor Cone y Dylan Wu, quien fue líder tras la jornada inicial. El Top-10, con ocho golpes abajo del par, lo cierra un grupo de 10 jugadores, entre los que figuran el argentino Julián Etulain y el mexicano Roberto Díaz.

"Fue un día muy bueno, como se pudo ver. Inicié algo lento e hice tres putts en el dos para bogey. A pesar de eso no perdí la calma y me mantuve de acuerdo con el plan que hicimos con mi equipo de trabajo. Como lo he dicho toda la semana estoy demasiado contento de estar en Bogotá y el apoyo de los fanáticos ha sido indescriptible", sostuvo Villegas, quien disputa el evento por primera vez en su carrera.

Como lo dijo Villegas, tal vez su único error se dio en el par 3 del hoyo 2. Este hoyo, considerado el más difícil de toda la temporada 2019 del Korn Ferry Tour, tuvo la bandera ubicada al fondo de green y eso lo llevó a jugar de manera estratégica. Aunque acertó con su tiro de salida, tres putts lo llevaron a registrar su único bogey de la jornada.

El antioqueño, ganador de cuatro títulos en el PGA Tour, se recuperó rápidamente con un birdie en el 3. Su mejor momento del día llegaría precisamente en el remate de la ida; tres aciertos para pasar a -3 por la ida. Para la vuelta pudo bajar el par en el 12, un par 5, y en el 15, un par 4, de 360 yardas.

"La verdad pegué derecho todo el día. Es un campo corto pero en el que si te equivocas puedes meterte en problemas. En general me siento muy bien, han pasado 21 meses desde que jugué por última vez y siempre te genera algo de ansiedad volver. Me encanta estar en buena posición para lo que resta del torneo", sostuvo Villegas, quien jugó por última vez en este club en 2003 cuando formó parte del equipo colombiano ganador de la Copa Los Andes.

Esta es la primera vez que Camilo juega un evento co-sancionado por el PGA Tour en su tierra. El colombiano cuenta con exención médica para esta temporada, pero antes de retomar la actividad en Estados Unidos está tomando forma de juego en el Korn Ferry Tour (ha jugado tres torneos contando el de Bogotá y ha superado un solo corte). Su regreso al PGA Tour se dará en el Honda Classic, evento que se jugará del 29 de febrero al 1de marzo en PGA National en Palm Beach (Florida).

Por debajo de la línea del corte se quedaron el caleño Santiago Rivas (que tuvo chance de embocar el birdie en el hoyo final del día para meterse en el fin de semana), con 138 (-3); el bogotano Marcelo Rozo (que mejoró hasta 66 en el segundo día), en 141 pares; el quindiano Santiago Gómez (75 este viernes), en 142 (+1), y el aficionado local Joaquín Cabrera (+4 en el total). Quienes sí jugarán el fin de semana son Nicolás Echavarría y David Vanegas, ambos con una tarjeta de 137 goles, cuatro abajo del par.

La tercera jornada de este Country Club de Bogotá Championship comenzará temprano este sábado, con salidas por el hoyo 1 del campo Fundadores a partir de las 6:50 a.m. en grupos de tres jugadores. Villegas estará en el último grupo al lado de VanDerLaan y Chin, desde las 11.30 a.m.