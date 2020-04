No habrá Abierto Británico en 2020, aplazado por coronavirus

EFE

Así lo informó el grupo Royal and Ancient, encargado de organizar el torneo, en un comunicado.

El Abierto británico de golf 2020 ha sido cancelado debido a la pandemia de coronavirus y la próxima edición del torneo se disputará en 2021.



El 'Royal and Ancient', el grupo que organiza el torneo, anunció este lunes su decisión, después de que hace apenas unos días especulara con que se disputase en otras fechas.



Estaba previsto que este torneo, en su edición número 149, se jugara del 16 al 19 de julio.



"El R&A ha decidido cancelar el Abierto de 2020 debido a la actual pandemia de COVID-19. 'The Championship' se jugará en el Royal St George en 2021", informaron los organizadores en un comunicado.



"Ha sido necesario cancelar el torneo basándose en las recomendaciones del Gobierno del Reino Unido, las autoridades sanitarias, los servicios públicos y los consejeros del R&A", destacaron.



Es la primera vez que este torneo, que se juega desde 1860, se ha tenido que cancelar desde la Segunda Guerra Mundial.



Martin Slumbers, director ejecutivo del R&A, aseguró que se han explorado todas las opciones posibles para jugar el Abierto este año, pero que no ha sido posible.