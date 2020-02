El chileno Mito Pereira ganó el Country Club de Bogotá Championship

Redacción deportes

Por segunda ocasión en cuatro eventos del Korn Ferry Tour 2020, un graduado del PGA TOUR Latinoamérica se quedó con la victoria. El chileno Mito Pereira fue el ganador del Country Club de Bogotá Championship, que terminó este domingo en la capital del país.

El número seis de la Orden de Mérito del Tour en 2019 terminó con un score de 263 golpes, 20 bajo par, superando por dos golpes al estadounidense Ben Kohles. A tres golpes del flamante campeón finalizó el estadounidense John Chin.

La cuarta ubicación quedó dividida, con globales individuales de 16 bajo par, entre el colombiano Camilo Villegas, cuatro veces ganador en el PGA TOUR, y el estadounidense Patrick Fishburn. Los otros dos antioqueños que superaron el corte fueron Nicolás Echavarría (puesto 39) y David Vanegas (puesto 67).

Villegas cerró una gran semana, con cuatro rondas por debajo del par del campo: 64, 65, 69 y 69 este domingo. Confirmó, además, que es el gran ídolo de la afición del golf en Colombia. "Me hubiera gustado ganar, sin duda, pero estoy contento porque jugué muy bien y me sentí en buena forma. Anímicamente este resultado acá me ayudará para encarar mejor la temporada", aseguró.

Lea también: El ciclismo, tiquete de regreso de Camilo Villegas al golf

"Todavía no lo puedo creer. He trabajado mucho para esto y uno nunca sabe en qué momento va a llegar la victoria. Estar acá en un torneo en el que estuvo Villegas lo hace especial. La ronda final tuve algo de presión extra pero me voy más que feliz", sostuvo Mito pereira.

El campeón tuvo rondas de 65-66-68 y64, está última con dos águilas. La primera en el par 4 del hoyo 4, donde acertó desde el búnker de la derecha, mientras que el segundo fue el águila que le dio el título, cuando embocó de seis metros tras un gran segundo tiro.

"Todos saben que tuve un 2018 muy difícil con la lesión en el hombro pero creo que después de todo eso volví mucho más fuerte. Jugué muy bien en el PGA TOUR Latinoamérica y aunque no pude ganar sí conseguí el objetivo de regresar a este Tour", sostuvo Mito, quien tuvo que ir hasta la final de la Dev Series 2018 para recobrar estatus en la región.

Pereira jugó dos temporadas completas en PGA TOUR Latinoamérica, logrando en ambas avanzar hasta el Korn Ferry Tour. En 2016 logró su única victoria al imponerse en el Roberto De Vicenzo Punta del Este Open Copa NEC, título que fue clave para posicionarlo como uno de Los Cinco en Latinoamérica.